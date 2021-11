Θάνατος Έλληνα στη Γερμανία: Τι λένε διπλωματικές πηγές για την υπόθεση

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές αναφορικά με την υπόθεση του θανάτου Έλληνα πολίτη -ενόσω τελούσε υπό κράτηση στο αστυνομικό τμήμα της πόλης Βούπερταλ- επισημαίνεται ότι ο Γενικός Πρόξενος στο Ντίσελντορφ μετέβη στη Χάγκεν, πλησίον του Βούπερταλ, και συναντήθηκε με τον αναπληρωτή Αστυνομικό Διευθυντή της πόλης, καθώς το εν λόγω αστυνομικό τμήμα έχει αναλάβει την υπόθεση διερεύνησης του εν θέματι τραγικού συμβάντος.

Επίσης είχε συνάντηση με στελέχη της Εισαγγελίας της πόλης Χάγκεν και αναμένεται να παρακολουθήσει την συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων της Βουλής του κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, η οποία θα εξετάσει το συμβάν και η οποία θα λάβει χώρα αύριο. Η πρέσβης της χώρας μας στο Βερολίνο έχει αποστείλει επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών του Κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ζητώντας την πλήρη ενημέρωση της ελληνικής πλευράς για την υπόθεση. Τέλος, σημειώνεται ότι το Γενικό Προξενείο στο Ντίσελντορφ συνεχίζει να βρίσκεται σε επαφή με τους οικείους του θανούντος Έλληνα πολίτη.

Το βίντεο από τη σύλληψη του νεαρού άνδρα που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στα social media εξαιτίας της βίας που χρησιμοποιούν σε βάρος του οι αστυνομικοί, θυμίζοντας έντονα το εφιαλτικό τέλος του George Floyd τον Μάιο του 2020, έχει καταγραφεί από μάρτυρα, σύμφωνα με πληροφορίες την αδελφή του, με την οποία ο νεαρός φαίνεται να είχε έναν έντονο διαπληκτισμό με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση των αρχών.

Το περιστατικό αν και συνέβη στις 2 Νοεμβρίου, ωστόσο έγινε γνωστό μόλις πριν λίγα 24ωρα και μετά την κατακραυγή των χρηστών του διαδικτύου, με αποτέλεσμα οι Αρχές του Βούπερταλ να προβούν σε σχετικές ανακοινώσεις οι οποίες όμως προκάλεσαν πολλά ερωτηματικά, καθώς γίνεται λόγος πως ο θάνατος του νεαρού αποδίδεται σε υποκείμενο νόσημα σε συνδυασμό με την χρήση ναρκωτικών. Την ίδια ώρα τα social media τόσο του 24χρονου Γιώργου όσο και της αδελφής του έχουν αρχίσει να πλημμυρίζουν από μηνύματα φίλων και γνωστών, που ζητούν δικαίωση για τον θάνατο του Έλληνα ομογενή.

