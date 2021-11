Ολλανδή δημοσιογράφος – Μητσοτάκης: Πληρωμένη απάντηση για το μεταναστευτικό

Ένα άγριο λεκτικό επεισόδιο παρακολουθήσαμε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ολλανδό ομόλογό του Μαρκ Ρούτε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ολλανδή δημοσιογράφος που φορούσε ένα μεγάλο κόκκινο καπέλο με ασορτί μάσκα, επιτέθηκε στον πρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης με σκληρές εκφράσεις, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μας προβαίνει σε pushback (απώθηση-απόκρουση) κατά των μεταναστών.

«Γιατί δεν λέτε την αλήθεια; Θα έπρεπε να επιβληθούν κυρώσεις για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε Ελλάδα και Ολλανδία» υποστήριξε η δημοσιογράφος. «Σταματήστε να λέτε ψέματα, μην προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας. Καταλαβαίνω ότι στην Ολλανδία οι δημοσιογράφοι κάνετε ευθείες ερωτήσεις και το σέβομαι, αλλά δεν δέχομαι να προσβάλλετε εμένα ή τους Έλληνες με κατηγορίες και εκφράσεις που δεν υποστηρίζονται από στοιχεία, όταν αυτή η χώρα έχει αντιμετωπίσει μία κρίση άνευ προηγουμένου και έχει σώσει χιλιάδες ανθρώπους» της απάντησε ο πρωθυπουργός εξοργισμένος όταν εκείνη άρχισε να φωνάζει πως δεν ισχύει τίποτα από αυτά.

«Δεν θα έρχεστε σε αυτό το κτίριο και να με προσβάλλετε. Σας απαντώ και μη με διακόπτετε» της είπε κάποια στιγμή ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι στο camp της Σάμου (που υποστήριξε η ρεπόρτερ ότι έχει πάει) οι συνθήκες είναι αρκετά καλές για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. «Αυτή είναι η πολιτική μας, τη στηρίζουμε και δεν θα δεχθούμε καμία προσβολή» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Πρόκειται για την 61χρονη Ingeborg Beugel, η οποία ζει στη χώρα μας, και ειδικότερα στην Ύδρα εδώ και περίπου 40 χρόνια. Είχε συλληφθεί μάλιστα από τις ελληνικές αρχές τον Ιούνιο επειδή φιλοξενούσε στο σπίτι της έναν 23χρονο Αφγανό που έχει αιτηθεί άσυλο. Εργάζεται ως ανταποκρίτρια πολλών ολλανδικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και σύμφωνα με δημοσίευμα του «Guardian», κατηγορείται για διευκόλυνση παράνομης διαμονής αλλοδαπού στη χώρα.

«Κάποιοι εξαγριωμένοι κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία, λέγοντας ότι είχα “ύποπτη” σχέση με έναν παράνομο μετανάστη στο σπίτι μου» είχε αναφέρει τότε, προσθέτοντας ότι «οι αρχές με κράτησαν στο αστυνομικό τμήμα σαν να ήμουν κάποιου είδους επικίνδυνος τρομοκράτης. Δεν με άφησαν ούτε να πάω σπίτι για να πάρω τα χάπια και το αποσμητικό μου Δεν ήταν μυστικό ότι έμενε μαζί μου, τον φροντίζω και πληρώνω τον δικηγόρο του».

Μάλιστα όπως προκύπτει από τον λογαριασμό της στο Twitter, πριν ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου των πρωθυπουργών στο Μέγαρο Μαξίμου, είχε κάνει ανάρτηση γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σε λίγο θα εμφανιστούν ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Mark Rutte. Και οι δύο συνυπεύθυνοι για τις απωθήσεις και τη φρίκη των προσφύγων. Έχω το δικαίωμα να κάνω ΜΙΑ ερώτηση: ΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΩ; ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΩΣΤΕ ΙΔΕΕΣ!».

In a little while here will appear Greek PM Mitsotakis and Dutch PM Mark Rutte. Both co responsible for pushbacks and refugees horror. I have the right to ask ONE question : WHICH QUESTION YOU WANT ME TO ASK THEM? PLEASE GIMME IDEAS! pic.twitter.com/BIL34Z2sqO

