Συνεργασία Ελλάδα – ΗΠΑ: Η σημερινή συνάντηση Δένδια-Πάιατ

Συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπως ενημέρωσε μέσα από αναρτήσεις του ο τελευταίος στο Twitter. Ειδικότερα ο υπουργός Εξωτερικών και ο Αμερικανός πρέσβης βρέθηκαν σήμερα το πρωί, Τετάρτη 10 Νοεμβρίου. Μάλιστα, ενσταντανέ από τη συνομιλία τους και ενημέρωση σχετικά με όσα συζητήθηκαν αναρτήθηκαν και στο Twitter. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών σημείωσε στην ανάρτησή του για τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρέσβη: «Συζητήσαμε για θέματα ελληνοαμερικανικής στρατηγικής συνεργασίας και για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο».

Σε αντίστοιχη ανάρτησή του, ο Τζέφρι Πάιατ αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε: «Εξαιρετική ενημέρωση για την εκτεταμένη μας ατζέντα με την Ελλάδα, από την ενίσχυση της ασφάλειας και της ευημερίας στα Δυτικά Βαλκάνια έως τα κοινά μας συμφέροντα στη Μαύρη Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο και την προσέγγισή μας στη Διάσκεψη του Παρισιού για τη Λιβύη – οικοδομούμε στη δυναμική του Στρατηγικού Διαλόγου».

Με τον Πρέσβη των ΗΠΑ G.Pyatt, συζητήσαμε για θέματα 🇬🇷🇺🇸 στρατηγικής συνεργασίας & για τις εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο – I met with @USAmbPyatt @GreeceMFA to review issues relating to 🇬🇷🇺🇸 strategic cooperation & discuss developments in #EasternMediterranean pic.twitter.com/M8XPE82TDM

— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 10, 2021