Lady Gaga – House of Gucci: Η εντυπωσιακή της εμφάνιση στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο

Η Lady Gaga είναι μια extravangant τραγουδίστρια και ηθοποιός και η εμφάνισή της στο Λονδίνο, στην πρεμιέρα του «House of Gucci» το επιβεβαίωσε. Μετά την κυκλοφορία του δεύτερου επίσημου trailer της νέας ταινίας του Ridley Scott, House of Gucci, ήρθε η ώρα για την πρεμιέρα στο Λονδίνο. Η Lady Gaga, η οποία υποδύεται την Patrizia Reggiani στην ταινία, εντυπωσίασε με την εμφάνισή της. Η πολυαναμενόμενη ταινία House of Gucci με πρωταγωνίστρια την Lady Gaga αναμένεται να σπάσει τα ταμεία.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός, φρόντισε όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα πάνω της κατά την άφιξή της στο κόκκινο χαλί το βράδυ της Τρίτης, φορώντας ένα μοβ φόρεμα από την Love Parade συλλογή του οίκου Gucci, σχεδιασμένο από τον Alessandro Michele. Η λαμπερή μοβ δημιουργία Gucci είχε μακριά μανίκια, σέξι σκίσιμο, και ουρά σαν κάπα. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα, sparkly γάντια, μαύρες, ψηλές statement μπότες και κοσμήματα Tiffany & Co. Το μακιγιάζ της ήταν εξίσου εντυπωσιακό, με μια μοβ shimmery σκιά που ταίριαζε στο φόρεμά της. Οι συμπρωταγωνιστές της που έδωσαν το παρών στην πρεμιέρα ήταν η Salma Hayek με μια χρυσή τουαλέτα Gucci, ο Adam Driver, ο Jared Leto με ένα βελούδινο κοστούμι και ο Jeremy Irons.

Ποια είναι η Patrizia Reggiani που θα υποδηθεί η Lady Gaga

Η Patrizia Reggiani καταδικάστηκε επειδή προσέλαβε έναν δολοφόνο για να σκοτώσει τον πρώην σύζυγό της, Maurizio Gucci. Στην ταινία παρουσιάζετε η σχέση της με τον Maurizio, τον εγγονό του ιδρυτή του διάσημου οίκου Guccio Gucci και η δολοφονία του το 1995. Η Reggiani καταδικάστηκε σε 29 χρόνια φυλάκισης αλλά τελικά αποφυλακίστηκε το 2016. Δεδομένου ότι η ταινία επικεντρώνεται γύρω από την κληρονομιά του οίκου Gucci, προβλέπουμε ότι πολλά κομμάτια από τα archives του Ιταλικού οίκου θα εμφανιστούν στο κόκκινο χαλί. Δες το νέο επίσημο trailer της σειράς παρακάτω.