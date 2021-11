Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι – Μάικλ Λάντον: Οι αποκαλύψεις σοκ της Κάρεν Γκρασλ

Σε αποκαλύψεις που σοκάρουν τα εκατομμύρια των φανατικών θαυμαστών της σειράς «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι», της πιο νοσταλγικής σειράς που έκανε μικρούς και μεγάλους να κολλήσουν στις οθόνες των τηλεοράσεων τις δεκαετίες του 1970 και 1980, προχώρησε η πρωταγωνίστρια Κάρεν Γκρασλ. Η ηθοποιός που ενσάρκωνε τη μαμά της οικογένειας, «Κάρολαϊν Ίνγκαλς», «θάβει» τον πρωταγωνιστή (σκηνοθέτη και παραγωγό εν μέρει) της σειράς, Μάικλ Λάντον, που υποδυόταν τον τηλεοπτικό σύζυγό της, «Τσαρλς Ίνγκαλς», αποκαλύπτοντας ότι ενώ στο «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» εμφανιζόταν ως υποδειγματικός οικογενειάρχης, ένας άνδρας με αρχές και ηθικό ανάστημα, στα γυρίσματα μιλούσε ανοικτά για τη «λίμπιντό του» που αναστήθηκε. «Δεν ήθελα να σκέφτομαι το πέος του», λέει η Γκρασλ στα απομνημονεύματά της με τίτλο “Βright Lights, Prairie Dust: Reflections on Life, Loss and Love from Little House’s Ma”, που κυκλοφορούν την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο Λάντον, λέει η Γκρασλ, δεν σταματούσε να μιλάει για το πώς ένα συμπλήρωμα διατροφής – γύρη μελισσών- που είχε αρχίσει πρόσφατα να παίρνει, βελτίωσε τη σεξουαλική του ζωή. Δεν πέρασε πολύ διάστημα μέχρι οι υπόλοιποι ηθοποιοί της σειράς να ανακαλύψουν γιατί καυχιόταν: ο παντρεμένος Λάντον είχε ερωτικό δεσμό με την Σίντι Κλέρικο, μια έφηβη που αντικαθιστούσε σε κάποιες σκηνές τη Μελίσσα Φράνσις που υποδυόταν την «Κασάντρα Κούπερ Ίνγκαλς». Η 18χρονη ήταν πάνω από 20 χρόνια νεότερη του Λάντον. Το καστ της σειράς απογοητεύτηκε από τη σχέση του χαρισματικού αφεντικού τους με τη νεαρή, που εμφανιζόταν στα πλατό με «τα χαριτωμένα, εμπριμέ μπλουζάκια και τα κολλητά τζιν, που είχαν γίνει δημοφιλή από τους “Άγγελους του Τσάρλι”». Ο Λάντον την παντρεύτηκε τελικά το 1983 και έμειναν μαζί μέχρι το 1991, όταν ο πατέρας εννέα παιδιών έχασε τη μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος σε ηλικία 54 ετών.

“Χρησιμοποιούσε χυδαίες εκφράσεις στα γυρίσματα, έκανε «αηδιαστικά αστεία για το πώς μύριζαν οι γυναίκες μετά το σεξ»”

Η Γκρασλ θυμάται ακόμη πώς ο Λάντον χρησιμοποιούσε χυδαίες εκφράσεις στα γυρίσματα, έκανε «αηδιαστικά αστεία για το πώς μύριζαν οι γυναίκες μετά το σεξ», έκανε υποτιμητικά σχόλια για το σώμα της και αρνιόταν να της αυξήσει τον μισθό και να της δώσει την αμοιβή που δικαιούταν θεωρώντας ότι έπρεπε να παίρνει τα ίδια λεφτά με τα παιδιά που πρωταγωνιστούσαν στο «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι».

Πολλοί από τους συμπρωταγωνιστές του Λάντον είπαν κατά καιρούς καλά λόγια για τον ηθοποιό, αλλά η Γκρασλ δεν είναι η πρώτη που κάνει αρνητικά σχόλια εις βάρος του. Η Μελίσα Σου Άντερσον, που ενσάρκωνε τη «Μαίρη Ίνγκαλς»έγραψε στο βιβλίο της “The Way I See It: A Look Back at MY Life on Little House” ότι «ο Μάικ ήταν υπέροχος πατέρας, εξ’ όσων έβλεπα εγώ. Αλλά στη δουλειά ασκούσε έλεγχο και γινόταν κακός ενίοτε. Ξεχώριζε κάποια άτομα και τα πείραζε δημοσίως ανελέητα. Μερικές φορές γινόταν εκδικητικός. Θυμάμαι να μου λέει ότι ο λόγος που αποφάσισε να ανατινάξει τα σκηνικά στην πόλη Γουόλνατ Γκρόουβ στο τέλος του “Μικρού Σπιτιού στο Λιβάδι” ήταν για να μην μπορέσει κανείς να τα χρησιμοποιήσει στο μέλλον».

«Τρελός, κακός και επικίνδυνη γνωριμία»

Αλλά και η Άλισον Άρνγκριμ, που υποδυόταν το κακό κορίτσι στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, τη Νέλι Όλσον, χαρακτήρισε αρκετά αντικειμενικά και δίκαια όσα λέει η Γκρασλ για τον Λάντον, που ήταν «πιο τρελός, κακός και επικίνδυνη γνωριμία» από τον οικογενειάρχη που ενσάρκωνε στη σειρά, όπως είπε στη Daily Mail, αν και η ίδια τον συμπαθούς πολύ ως έφηβη την εποχή εκείνη, παρά το σεξιστικό κλίμα που εκείνος καλλιεργούσε στα γυρίσματα. «Εγώ τα πήγαινα πολύ καλά μαζί του, αλλά ανέκαθεν έλεγα ότι ήταν απίστευτα εκκεντρικός, υπέροχος και θεότρελος. Ο κόσμος τον θυμάται ως έναν ακέραιο αγρότη, αλλά ήταν τρελός. Έπινε, κάπνιζε κι έλεγε φριχτά αστεία», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Οδηγούσε Ferrri, δεν ήταν σαν τον “Τσαρλς Ίνγκαλς”. Έκανε τρεις γάμους, αλλά ήταν και απίστευτα αστείος και τρομερά ταλαντούχος».

Η Άρνγκριμ σημειώνει ότι η Γκρασλ παραδέχεται στο βιβλίο της πως θα τα πήγαινε καλύτερα με τον Λάντον, αν είχε αντιμετωπίσει τον εθισμό της στο αλκοόλ και εκείνος τα δικά του προβλήματα: «Σ’ ένα σημείο λέει ότι αν είχε απαλλαγεί νωρίτερα από τον αλκοολισμό κι είχε λύσει τα θέματά της, πιθανώς θα είχα καθίσει να μιλήσει μαζί του και να τα βρουν. Αλλά τα δικά της και τα δικά του προβλήματα συγκρούονταν, ήταν σαν δυο γυαλόχαρτα».