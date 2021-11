Ολλανδή δημοσιογράφος για Έλληνες: «Η Ελλάδα είναι η χώρα των παιδιών μου”

Η Ολλανδή δημοσιογράφος Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ, η οποία προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με ερώτησή της κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ολλανδό ομόλογό του Μαρκ Ρούτε, το βράδυ της Τρίτης (9/11), απαντά, μία ημέρα μετά τον σάλο. «Η Ελλάδα είναι η χώρα των παιδιών μου. Λατρεύω τους Έλληνες» δήλωσε στον Alpha, μετά τον σάλο που προκλήθηκε χθες το βράδυ στο Μέγαρο Μαξίμου. Επίσης, η Ολλανδή δημοσιογράφος διέψευσε τη μαρτυρία γείτονά της, που υποστήριξε ότι «τα σκυλιά της τα βγάζουν Πακιστανοί υπηρέτες της». Η Ολλανδή δημοσιογράφος είχε συλληφθεί πριν από μερικούς μήνες από τις ελληνικές αρχές επειδή φιλοξενούσε στο σπίτι της έναν 23χρονο Αφγανό που έχει αιτηθεί άσυλο, σημειώνοντας πως «δεν ήταν παράνομος».

Παράλληλα, μίλησε για τις ανταποκρίσεις της για το μεταναστευτικό στην Ειδομένη και τη Σάμο, αλλά απάντησε και για την Τουρκία. «Ήμουν από τις πρώτες δημοσιογράφους που έγραψαν για την Τουρκία. Πήγα στην Τουρκία, έκανα τεράστια ρεπορτάζ. Εάν ήμουν ανταποκρίτρια στην Τουρκία, θα πολεμούσα την τουρκική εξουσία. Αλλά αυτά τα ξέρω. Όλοι ξέρουμε ποια παιχνίδια παίζει η Τουρκία, ότι η Τουρκία είναι μία δικτατορία», σημείωσε.

Η Ολλανδή δημοσιογράφος, που μπήκε στο Μαξίμου και με την προβοκατόρικη ερώτηση και το θράσος της εξόργισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «πρωταγωνιστεί» σε ειδήσεις και σόσιαλ μίντια. Η δημοσιογράφος Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ κοινοποίησε μια φωτογραφία της από το Μέγαρο Μαξίμου. Στη φωτογραφία φαίνεται μόνον ως σκιά πίσω από την κλειστή πόρτα του Μαξίμου. Η Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ συνοδεύει τη φωτογραφία με ένα σχόλιο, στο οποίο αναφέρει: «Όποια κακά σχόλια και αν υπάρχουν, απάνθρωπα, που με κατηγορούν για παραμύθια, παράλογα, σουρεαλιστικά, φανταστικά πράγματα, αυτή η φωτογραφία είναι ΤΕΧΝΗ», αναδημοσιεύοντας τη φωτογραφία του φωτορεπόρτερ Μάριου Λώλου.

Η Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ σε ανάρτησή της λίγο πριν από την ΚΟ της ΝΔ είχε σχεδόν προαναγγείλει την πρόκληση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ποστάροντας τρεις φωτογραφίες μέσα από το Μαξίμου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, από το σημείο όπου επρόκειτο να ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου, γράφοντας: «Εδώ, σε λίγο θα εμφανιστούν ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε. Και οι δύο υπεύθυνοι για επαναπροωθήσεις και τρόμο των προσφύγων. Έχω το δικαίωμα να κάνω ΜΙΑ ερώτηση: ΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΩ; ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΙΔΕΕΣ».

In a little while here will appear Greek PM Mitsotakis and Dutch PM Mark Rutte. Both co responsible for pushbacks and refugees horror. I have the right to ask ONE question : WHICH QUESTION YOU WANT ME TO ASK THEM? PLEASE GIMME IDEAS! pic.twitter.com/BIL34Z2sqO

