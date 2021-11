Υπερθέρμανση κινητού – αιτίες και αντιμετώπιση: Τι πρέπει να προσέχεις

Η άνοδος της θερμοκρασίας προκαλεί την επιβράδυνση της απόδοσης της συσκευής μας, ενώ μειώνει και το προσδόκιμο ζωής της. Πώς θα αποκτήσουμε λοιπόν τον έλεγχο της θερμοκρασίας του κινητού μας τηλεφώνου; Ας δούμε αναλυτικά επτά αποτελεσματικούς τρόπους.

1. Δεν εκθέτουμε το κινητό μας στον ήλιο

Η απευθείας έκθεση της συσκευής μας στις ακτίνες του ήλιου, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, θα προκαλέσει την υπερθέρμανσή της. Γι’ αυτό, αν παρατηρήσετε ότι το smartphone σας έχει υπερθερμανθεί από τον ήλιο και τη ζέστη, καλύτερα να διακόψετε τη χρήση του. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη θήκη του, καθώς εγκλωβίζει θερμότητα στη συσκευή. Τέλος, τοποθετήστε το κινητό τηλέφωνο σε σημείο με φυσιολογική θερμοκρασία.

2. Κλείνουμε εφαρμογές που λειτουργούν στο παρασκήνιο

Γνωρίζατε ότι όταν χρησιμοποιούμε το smartphone μας, στο παρασκήνιό του ενδέχεται να λειτουργούν apps που δεν τα χρειαζόμαστε; Τέτοιες εφαρμογές όχι μόνο καταναλώνουν πολύτιμη μνήμη RAM, αλλά και μειώνουν την διάρκεια της μπαταρίας, προκαλώντας υπερθέρμανση κινητού. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να τις κλείνουμε άμεσα.

3. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης κινητού, σταματάμε αμέσως τη χρήση του

Σε ποιον gamer δεν αρέσει να απολαμβάνει τα αγαπημένα του παιχνίδια στο κινητό; Και ποιος λάτρης του σινεμά δεν αρέσκεται στο να.. απολαμβάνει τις αγαπημένες του ταινίες on the go; Όλοι μας θέλουμε να αξιοποιούμε στο έπακρο τις δυνατότητες του smartphone μας. Όταν όμως ο επεξεργαστής υπερθερμαίνεται εξαιτίας της χρήσης μας, τότε είναι προτιμότερο να διακόπτουμε για λίγο τη λειτουργία του κινητού μας.

4. Διατηρούμε τη φωτεινότητα σε λογικά επίπεδα

Μία βασική αιτία που προκαλεί υπερθέρμανση κινητού είναι η λειτουργία της οθόνης σε full επίπεδα φωτεινότητας. Σε περίπτωση λοιπόν που βρεθείτε κάτω από τον ήλιο και χρειαστεί να αυξήσετε την οθόνη της φωτεινότητάς σας για να δείτε καλύτερα, μην ξεχάσετε να την επαναφέρετε άμεσα. Επίσης, αντί να ανεβάσετε τη φωτεινότητα της συσκευής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία προστασία οθόνης με αντιθαμβωτικό φίλτρο. Έτσι, θα μπορείτε να χειρίζεστε το κινητό σας ακόμα και κάτω από τον ήλιο, χωρίς αντανακλάσεις.

5. Φορτίζουμε το κινητό σε σκληρές επιφάνειες

Πολλοί από μας φορτίζουμε το smartphone μας πάνω στο κρεβάτι ή τον καναπέ. Ωστόσο, οι επιφάνειες αυτές μπορούν να απορροφήσουν τη θερμότητα και να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση κινητού. Γι’ αυτό, για τη φόρτισή του προτιμήστε επιφάνειες όπως το πάτωμα ή το τραπέζι.

6. Αφαιρούμε τη θήκη του κινητού κατά τη φόρτισή του

Γνωρίζατε ότι πρέπει να αφαιρείτε τη θήκη του κινητού σας τηλεφώνου κατά την διάρκεια της φόρτισής του; Η θήκη μπορεί να προστατεύει το κινητό από πτώσεις και γρατζουνιές, ωστόσο παγιδεύει τη θερμότητα που εκπέμπεται από αυτό. Γι’ αυτό, αφαιρέστε την και αποφύγετε την υπερθέρμανση.

7. Ελέγχουμε για ξένα αντικείμενα στο καλώδιο σύνδεσης

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε ενσύρματα αξεσουάρ φόρτισης, είναι σημαντικό να ελέγχουμε πάντα για ξένα αντικείμενα στο βύσμα ή στο καλώδιο USB. Αυτά ενδέχεται να εμποδίζουν τη φόρτιση του smartphone μας, προκαλώντας υπερθέρμανση των εξαρτημάτων φόρτισής του.