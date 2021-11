Ερντογάν για σύνορα: Ευθεία απειλή στην Ελλάδα με τους μετανάστες

Μια σαφή απάντηση δίνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στο νέο παραληρηματικό κρεσέντο του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος εξαπέλυσε απειλές εναντίον της χώρας μας . Αναλυτικά ο κ. Οικονόμου είπε: «Η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκό κράτος Δικαίου. Προστατεύει τα σύνορά της που είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα σώζει ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα.

»Και όταν απειλείται από χώρες που χρησιμοποιούν απελπισμένους ανθρώπους για να πετύχουν γεωπολιτικούς σκοπούς θα απαντά πάντα με αποφασιστικότητα. Αυτό έκανε στον Έβρο τον Μάρτιο του 2020, με τη συμπαράσταση της Ευρώπης. Οι πρόσφατες εξελίξεις στα σύνορα Λευκορωσίας- Ε.Ε στην Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής, υπογραμμίζουν γι΄άλλη μια φορά ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να ανεχθεί εργαλειοποίηση του Προσφυγικού. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει όλοι να λάβουν σοβαρά υπόψιν».

Ευρισκόμενος με την πλάτη στον τοίχο, λόγω όσων συμβαίνουν με τους μετανάστες στα σύνορα Πολωνίας–Λευκορωσίας, τις αποκαλύψεις ότι η κρατική τουρκική αεροπορική εταιρεία μετείχε στις μετακινήσεις μεταναστών στο Μινσκ, αλλά και τις αναμνήσεις που ξυπνούν από τα όσα επιχείρησε να κάνει πριν κάποιους μήνες στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, ο Ερντογάν θεώρησε σκόπιμο να περάσει στην «αντεπίθεση». Συγκεκριμένα, μετά από συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, κατηγόρησε την Ελλάδα πως «καταδικάζει πρόσφυγες σε θάνατο στη θάλασσα, τρυπώντας τα φουσκωτά σκάφη τους». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αν εμείς ανοίξουμε τα σύνορά μας, δεν ξέρω τι θα πάθει η Ελλάδα, τι θα κάνει η Ελλάδα δεν ξέρω».

Επιπλέον, απαντώντας στις επικρίσεις της Ελλάδας ότι η χώρα του δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό, ο Ερντογάν είπε χαρακτηριστικά: «Το να κατηγορείς την Τουρκία για την προσφυγική κρίση είναι πραγματική αχαριστία», επαναλαμβάνοντας πως στην Τουρκία υπάρχουν πάνω από 4.000.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Ο Τούρκος Πρόεδρος για ακόμη μία φορά δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την ελληνοαμερικανική συμφωνία και για τον ρόλο που θα έχει στο εξής το λιμάνι και η στρατιωτική βάση της Αλεξανδρούπολης, λέγοντας πως «η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε αμερικανική στρατιωτική βάση».

Greece has turned into US military base, says Turkey's president, referring to US military installations in Alexandroupoli (Dedeagac)

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 11, 2021