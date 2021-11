Squid game – σκηνοθέτης: Τι δήλωσε για τα όπλα και τα μέτρα ασφαλείας στη σειρά

Πριν μερικές μέρες, το Netflix γιόρτασε στο Λος Άντζελες την επιτυχία του Squid Game με μια λαμπερή εκδήλωση παρουσία του δημιουργού Hwang Dong-hyuk και των πρωταγωνιστών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, o δημοσιογράφος του Variety είχε την ευκαιρία να μιλήσει με το Νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη και με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στα γυρίσματα του Rust, όταν το όπλο του Άλεκ Μπάλντουιν εκπυρσοκρότησε σκοτώνοντας την Χαλίνα Χάτσινς, να τον ρωτήσει σχετικά με τα όπλα και τα μέτρα ασφαλείας στο Squid Game. Όσοι έχετε δει την (πιο επιτυχημένη) σειρά του Netflix, γνωρίζετε ότι είναι γεμάτη όπλα, πυροβολισμούς και μπόλικο αίμα.

Ο Hwang Dong-hyuk έσπευσε να εξηγήσει ότι «αν και έχουμε υπεύθυνο για τα όπλα στο σετ των γυρισμάτων, πρέπει να πω ότι στην Κορέα απαγορεύεται η κατοχή όπλων. Μόνο οι αστυνομικοί κουβαλούν όπλα πάνω τους. Συνεπώς δεν μπορεί εύκολα κανείς να προμηθευτεί σφαίρες, όπως συμβαίνει στην Αμερική. Έτσι οι πιθανότητες είναι μηδαμινές για να συμβεί κάτι στο σετ». Επίσης, πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα, στη ζωή μου δεν έχω δει ποτέ αληθινή σφαίρα. Μόνο στις ταινίες έχω δει».

Θυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο σκηνοθέτης επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει τη δεύτερη σεζόν του Squid Game, λέγοντας χαρακτηριστικά «Δεν μας αφήνετε κι άλλη επιλογή». Συγκεκριμένα ο δημιουργός της σειράς δήλωσε στο Associated Press: «Υπήρξε τόση πίεση, τόση ζήτηση και τόση αγάπη για μια δεύτερη σεζόν. Σχεδόν νιώθω ότι δε μας αφήσατε άλλη επιλογή. Θα υπάρξει πράγματι μια δεύτερη σεζόν». Όπως εξήγησε ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης της σειράς στη συνέχεια, «είναι στο κεφάλι μου αυτή τη στιγμή, είμαι στον σχεδιασμό της», αλλά «πιστεύω ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε πότε και πώς θα συμβεί αυτό». Παράλληλα, σημείωσε το εξής: «Σας το υπόσχομαι, θα κάνει κάτι για τον κόσμο», τονίζοντας πως ο πρωταγωνιστής Λι Τζονγκ-τζε στο «Παιχνίδι του Καλαμαριού» θα επιστρέψει στη δεύτερη σεζόν.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

