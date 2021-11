Ολλανδία lockdown – κορονοϊός: Πετροπόλεμος και μολότοφ στους δρόμους

Διαδηλώσεις, κάποιες εκ των οποίων βίαιες, ξέσπασαν στη Χάγη, μετά την ανακοίνωση του μίνι lockdown στην Ολλανδία. Η Ολλανδία, η πρώτη χώρα της δυτικής Ευρώπης που μπαίνει ξανά σε lockdown από το καλοκαίρι, αντιμετωπίζει την επέλαση του 4ου κύματος με την επιβολή αυστηρών μέτρων καραντίνας. Το lockdown δεν είναι ολικό αλλά μερικό, και περιλαμβάνει το κλείσιμο των καταστημάτων τροφίμων και της εστίασης-διασκέδασης από τις 8 το βράδυ, καθώς και τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων με άδειες κερκίδες. Επίσης από τις 6 θα κλείνει το εμπόριο, ενώ ενθαρρύνεται η τηλεργασία και δεν επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις άνω των 4 ατόμων στα σπίτια. Το lockdown που ανακοινώθηκε θα διαρκέσει 3 εβδομάδες.

Demonstrators gather in The Hague in the Netherlands, near the ministry where the Prime Minister has just announced new restrictions due to the coronavirus. pic.twitter.com/5x71SCIJUn

To be. Riots now arise in the hague. Romeos of course also to hit people nicely. People no longer take those lies what a corrupt gang here pic.twitter.com/EHdIdMMgfD

— Tinie (@benidormgek) November 12, 2021