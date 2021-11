Βαλεντίνο Ρόσι – τελευταίος αγώνας: Το αντίο στον θρύλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού

Ο Βαλεντίνο Ρόσι έτρεξε σήμερα στη Βαλένθια για τελευταία φορά στο Moto GP βάζοντας τέλος στην τεράστια καριέρα του με τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού να του επιφυλάσσει τον αποχαιρετισμό που του αρμόζει. Μετά από 21 χρόνια ο 42χρονος πια Ιταλός αποφάσισε να βγάλει το κράνος του και να αποσυρθεί ως ένας θρύλος πλέον του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο «γιατρός» στη λαμπρή του καριέρα έκανε πολλούς φίλους και άλλους τόσους εχθρούς, ωστόσο όλοι συμφωνούσαν στο οδηγικό ταλέντο του.

Στο Moto GP αγωνίστηκε 372 φορές και κατάφερε να ανέβει στο βάθρο τις 199 από αυτές. Τα εντυπωσιακά κατορθώματα του επισφραγίστηκαν με την κατάκτηση επτά πρωταθλημάτων (2001, 2002, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009) Moto GP, από ένα στα 125 (1997) και τα 250 (1999), αλλά και με την αγάπη του κόσμου. Στην πίστα της Βαλένθια η συγκινησιακή φόρτιση ήταν κάτι παραπάνω από έκδηλη. Ο άνθρωπος που θαύμασε το Βαλεντίνο Ρόσι έσπευσε να του κάνει έκπληξη. Ο θρύλος του ποδοσφαίρου, Ρονάλντο, πήγε για να πει το δικό του “αντίο” στον γιατρό.

These scenes 💛@ValeYellow46 is greeted his idol Ronaldo! 🙌#GrazieVale #ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/2HDhgWHm9N

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 14, 2021