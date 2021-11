Τουλάχιστον ατελής μπορεί να χαρακτηριστεί η τελική συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Γλασκώβη στο πλαίσιο της COP26 για το κλίμα, η οποία εγκρίθηκε έπειτα από δύο εβδομάδες επίπονων διαπραγματεύσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι το τελικό κείμενο της συμφωνίας άλλαξε τρεις φορές και ο Βρετανός πρόεδρος της διάσκεψης, Αλόκ Σάρμα, δεν μπόρεσε να κρύψει τη δυσφορία του ζητώντας συγνώμη για την αδικαιολόγητη συμπεριφορά των κρατών που ρυπαίνουν περισσότερο τον πλανήτη όπως η Κίνα και η Ινδία. Σε μια απόδειξη της δυσκολίας να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, ο πρόεδρος της COP26 εξέφρασε με σπασμένη από τη συγκίνηση φωνή και δάκρυα στα μάτια «βαθιά λύπη» για τις αλλαγές που επήλθαν την τελευταία στιγμή στο θέμα των ορυκτών καυσίμων έπειτα από αίτημα της Κίνας και της Ινδίας. Ο ίδιος είχε εκτιμήσει νωρίτερα πως η συμφωνία «εγκαινιάζει μια δεκαετία αυξημένης φιλοδοξίας» στο θέμα του κλίματος.

Στο κρίσιμο σημείο της μείωσης της θερμοκρασίας, ενώ ο πλανήτης βρίσκεται σύμφωνα με τον ΟΗΕ σε μια «καταστροφική» πορεία υπερθέρμανσης 2,7 βαθμών Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, το κείμενο καλεί τις χώρες μέλη να αυξήσουν τις δεσμεύσεις τους για μειώσεις πιο σταθερά απ’ ό,τι προβλεπόταν στη συμφωνία του Παρισιού και αυτό από το 2022. Όμως με την πιθανότητα τροποποίησης εξαιτίας «ιδιαίτερων εθνικών συνθηκών», σημείο που προκάλεσε τις επικρίσεις ΜΚΟ για τις πραγματικές φιλοδοξίες του κειμένου.

I am incredibly grateful to everyone who has helped get us here today in Glasgow

But this is a fragile win

We have to continue to work together to kept 1.5 alive

Read my full statement here on the outcomes of #COP26: https://t.co/SHP22t3bDc pic.twitter.com/8xSCZA7I10

— Alok Sharma (@AlokSharma_RDG) November 13, 2021