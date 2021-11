Λευκορωσία πρόσφυγες: Κλιμακώνεται η ένταση στα σύνορα με Πολωνία, σκοτώθηκε στρατιώτης

Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί η περιοχή στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας, με τις εικόνες να παραπέμπουν στην μεταναστευτική κρίση του Έβρου, ενώ δυστυχώς καταγράφονται τα πρώτα θύματα. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, έρχεται να προστεθεί η επιδίωξη του Αλεξάντερ Λουκασένκο να προμηθευτεί από τη Ρωσία οπλικά συστήματα, ενώ Λευκορώσοι στρατιώτες «τυφλώνουν» με λέιζερ Πολωνούς για να περάσουν τα σύνορα οι μετανάστες. Σε συνέντευξή του σε ρωσικό περιοδικό, ο Λουκασένκο συνέχισε την πολεμική του ρητορική, λέγοντας ότι επιθυμεί να εγκατασταθούν στη χώρα του τα ρωσικά πυραυλικά συστήματα «Iskander», με ακτίνα δράσης άνω των 500 χιλιομέτρων και δυνατότητα οπλισμού με συμβατικές, αλλά και πυρηνικές κεφαλές.

Στο μεταξύ, το βράδυ του Σαββάτου σκοτώθηκε Πολωνός στρατιώτης που υπηρετούσε στα σύνορα με τη Λευκορωσία σε πυροβολισμό από λάθος στο οποίο ενεπλάκη πολωνικό όπλο, δήλωσε εκπρόσωπος των δυνάμεων ασφαλείας της Βαρσοβίας.

https://twitter.com/pauldbowen/status/1457784221997539332

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε στείλει προ ημερών βομβαρδιστικά στα σύνορα Λευκορωσίας και Πολωνίας για να στηρίξει τον Λουκασένκο, με την ΕΕ να παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις προωθώντας σχέδιο κυρώσεων σε βάρος του Μινσκ. Το καθεστώς Λουκασένκο απαντά από την πλευρά του με απειλή διακοπής της παροχής φυσικού αερίου, ενώ την ίδια ώρα προειδοποιητικά μηνύματα φτάνουν και από τις ΗΠΑ που φοβούνται για πιθανή ρωσική εισβολή στην Ουκρανία λόγω της κατάστασης.

Τη στιγμή που εκτυλίσσονται σκηνές τραγωδίας στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας με μετανάστες να παραδίνονται στο ψύχος και να πεθαίνουν, το καθεστώς Λουκασένκο τραβά με ψεύτικες υποσχέσεις μετανάστες στα εδάφη του δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι θα μπορέσουν να περάσουν στην Ευρώπη, ενώ στρατιώτες ανοίγουν και τρύπες στον φράχτη για να διευκολύνουν το πέρασμα. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, η Λευκορωσία ζητά πυρηνικά οπλικά συστήματα από τη Ρωσία για να τα αναπτύξει στα νότια και δυτικά σημεία της χώρας.

Tomorrow at 7 am, #Poland will stop the operation of the road border crossing Kuznica (from the Belarusian side it is Bruzgi). This is due to the escalation of the migration crisis. pic.twitter.com/MDctV4OzBT

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 8, 2021