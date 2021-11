Πόσο αλάτι πρέπει να τρώμε την ημέρα: Η ελάχιστη ποσότητα που πρέπει να καταναλώνουμε

Οι οργανισμοί υγείας προειδοποιούν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι καταναλώνουν πολύ αλάτι. Όλοι έχουμε ακούσει ότι η περίσσεια νατρίου μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση και να συμβάλει σε καρδιακές παθήσεις. Επιπλέον, μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο, τα νεφρά και τα αιμοφόρα αγγεία, οδηγώντας σε κακή υγεία, αναφέρει το grunge.com. Για παράδειγμα, έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology υποδηλώνει ότι η υπερβολική κατανάλωση νατρίου μπορεί να προκαλέσει σκλήρυνση των αρτηριών, μειωμένη ενδοθηλιακή λειτουργία και καρδιαγγειακά προβλήματα. Σύμφωνα, όμως, με το healhdigest.com και όσα αναφέρει η Σχολή Δημόσιας Υγείας Chan του Χάρβαρντ, αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το σώμα σας χρειάζεται νάτριο για να λειτουργήσει σωστά.

Αλάτι – Γιατί είναι απαραίτητο για τον οργανισμό

Το επιτραπέζιο αλάτι, ή το χλωριούχο νάτριο, λοιπόν, παίζει βασικό ρόλο στη λειτουργία των μυών και των νεύρων, ενώ διατηρεί την ισορροπία υγρών και ηλεκτρολυτών. Αυτό το θρεπτικό συστατικό ενισχύει επίσης τη γεύση του φαγητού, αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων και καλύπτει την πικρία, μεταξύ άλλων ιδιοτήτων. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, δεν χρειαζόμαστε περισσότερα από 500 χιλιοστόγραμμα νατρίου την ημέρα. Το πρόβλημα, όμως, έγκειται στο ότι δεν υπάρχει συναίνεση για το πόσο αλάτι πρέπει να τρώμε. Ρωτήστε τρεις διαφορετικούς ειδικούς για αυτό και θα λάβετε τρεις διαφορετικές απαντήσεις, αναφέρει το healthdigest.com.

Αλάτι – Η ελάχιστη ποσότητα που πρέπει να καταναλώνετε ημερησίως

Το νάτριο κάνει το σώμα σας να συγκρατεί το νερό, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της αφυδάτωσης. Έτσι, σύμφωνα με το healthdigest.com, η American Heart Association συνιστά περίπου 1.500 χιλιοστόγραμμα νατρίου την ημέρα -κάτι λιγότερο από ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Αυτή η ποσότητα φαίνεται να είναι ασφαλής για τους περισσότερους ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με υψηλή αρτηριακή πίεση, σημειώνει η Harvard Health Publishing. Τα άτομα ηλικίας 51 έως 70 ετών θα πρέπει να στοχεύουν σε 1.300 χιλιοστόγραμμα νατρίου την ημέρα, ενώ τα άτομα άνω των 70 ετών δεν πρέπει να καταναλώνουν περισσότερα από 1.200 χιλιοστόγραμμα/ ημέρα.