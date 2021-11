Στέφαν Γέλοβατς – υγεία: Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη η κατάστασή του

Ο Σέρβος, σύμφωνα με την πρώτη διάγνωση, έχει υποστεί εγκεφαλικό, με τους γιατρούς να τονίζουν, ωστόσο, ότι είναι εκτός κινδύνου. Σοκαρισμένο παρακολουθεί το ελληνικό -και όχι μόνο- μπάσκετ τις τελευταίες ώρες τις εξελίξεις με τον Στέφαν Γέλοβατς. Ο Σέρβος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία στην προπόνηση της ΑΕΚ την Κυριακή, λιποθύμησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή!

Σύμφωνα με την πρώτη διάγνωση, λοιπόν, ο 32χρονος έχει υποστεί εγκεφαλικό, με τους γιατρούς να τονίζουν, ωστόσο, ότι είναι εκτός κινδύνου. Από την πρώτη στιγμή δίπλα του βρίσκεται σύσσωμη η ΑΕΚ, με παίκτες και προπονητές να μη μπορούν να πιστέψουν ό,τι συνέβη! Όλη η ομάδα έδωσε νωρίτερα το «παρών» στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται ο Γέλοβατς και περιμένουν, πλέον, τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του. Την ίδια στιγμή, τα social media έχουν κατακλυστεί με μηνύματα από τον κόσμο, ανεξαρτήτως οπαδικής προτίμησης, που εύχονται στον Σέρβο ταχεία ανάρρωση.

Ο Στέφαν Γέλοβατς αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ΑΕΚ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Ο Στέφαν Γέλοβατς αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης προπόνηση της ΑΕΚ στο κλειστό των Άνω Λιοσίων. Ο Σέρβος σέντερ μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Υπενθυμίζεται ότι ο παίκτης των κιτρινόμαυρων Γέλοβατς είχε τραυματιστεί στον αστράγαλο στις 30 Οκτωβρίου, στο ματς με τον Ιωνικό, και ενώ έκανε αποκατάσταση στο γυμναστήριο αισθάνθηκε την έντονη αδιαθεσία.

Η ΑΕΚ είχε ανακοινώσει την μεταγραφή του Σέρβου μπασκετμπολίστα πριν μερικούς μήνες, αναφέροντας ότι ο παίκτης είχε υπογράψει συμβόλαιο για την σεζόν 2021-2022.

✍️ #AEKBC announces the signing of Stevan Jelovac until the end of the season 2021-22.#Welcome #Jelovac pic.twitter.com/n8Kvs1yKz6

— AEK B.C. (@aekbcgr) August 23, 2021