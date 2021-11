Φεστιβάλ Τράβις Σκοτ – νεκροί: Κατέληξε 9χρονο αγόρι

Ένα αγοράκι 9 ετών το οποίο είχε ποδοπατηθεί κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Astroworld του ράπερ Τράβις Σκοτ την 5η Νοεμβρίου στο Τέξας υπέκυψε στα τραύματά του κι έγινε το δέκατο θύμα της τραγωδίας. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή δικηγόρος που ανέλαβε την εκπροσώπηση της οικογένειάς του. «Δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η κατάληξη του να πηγαίνεις σε συναυλία με το παιδί σου, κάτι που υποτίθεται πως είναι στιγμή χαράς», τόνισε ο Μπεν Κραμπ, γνωστός δικηγόρος που εκπροσωπεί τα θύματα, ανακοινώνοντας τον θάνατο του Έζρα Μπλαντ, ο οποίος είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα και βρισκόταν μεταξύ ζωής και θανάτου εδώ και αρκετές ημέρες. Το παιδί είχε πάει μαζί με τους γονείς του σε συναυλία του αμερικανού ράπερ Τράβις Σκοτ, κατά τη διάρκεια της οποίας το πλήθος ποδοπατήθηκε με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άλλοι εννιά άνθρωποι και εκατοντάδες ακόμη να τραυματιστούν.

Nine-year-old dies after being injured at the Astroworld Festival, becoming youngest victim and bringing the death toll to 10 https://t.co/NGBUaYUBt7

Έχουν ήδη κατατεθεί δεκάδες αγωγές και μηνύσεις στη δικαιοσύνη εναντίον των οργανωτών της συναυλίας. Στρέφονται κυρίως εναντίον του ράπερ Τράβις Σκοτ, του βασικού οργανωτή του φεστιβάλ, παρόντα επί σκηνής τη στιγμή της τραγωδίας. Άνθρωποι άρχισαν να σωριάζονται αναίσθητοι και η αναταραχή κλιμακώθηκε μέχρι τις 9:38 μ.μ., όταν σημειώθηκε ένα «επεισόδιο με μαζικά θύματα», σύμφωνα με την αστυνομία.Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την τραγωδία. «Όλα συνέβησαν μεμιάς. Έμοιαζε να συνέβησαν όλα μέσα σε λίγα μόλις λεπτά», δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον Λάρι Σάτεργουαϊτ.

Bharti Shahani was taken off life support today and became astroworld’s 9th victim.

Her family reps confirm neither Travis Scott nor any member of his team has reached out to them.

It was her first ever concert.

Rest easy beautiful girl. pic.twitter.com/Y5W0lkT0vi

