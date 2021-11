Κινέζα πρωταθλήτρια τένις – εξαφάνιση: Άφαντη η Πενγκ μετά την καταγγελία για βιασμό

Έντονη ανησυχία εκφράζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η διεθνής κοινότητα του τένις με το hashtag #WhereIsPengShuai για την τύχη της Κινέζας πρωταθλήτριας του τένις, Σουάι Πενγκ, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται, αφότου δηλαδή κατήγγειλε τον βιασμό της από ένα πρώην κορυφαίο ηγετικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος της πατρίδας της. «Ναι, αυτές οι κατηγορίες είναι πολύ ανησυχητικές. Γνωρίζω την Πενγκ από τα 14 της, όλοι θα πρέπει να ανησυχούμε, είναι σοβαρό. Που είναι; Είναι ασφαλής; Κάθε πληροφορία θα ήταν ευπρόσδεκτη», σχολίασε στο λογαριασμό της στο Twitter, η Αμερικανίδα πρώην πρωταθλήτρια του τένις, Κρις Έβερτ.

Yes, these accusations are very disturbing. I’ve known Peng since she was 14; we should all be concerned; this is serious; where is she? Is she safe? Any information would be appreciated.🙏 https://t.co/RH0aYCDqQm — Chris Evert (@ChrissieEvert) November 14, 2021

Αλλά και η Γαλλίδα, Αλιζέ Κορνέ στο μήνυμά της #WhereIsPengShuai το Σάββατο πρόσθεσε «ας μην σιωπήσουμε», ενώ ο Βρετανός Λίαμ Μπρόντι, νούμερο 127 της παγκόσμιας κατάταξης, χρησιμοποιώντας το ίδιο hashtag έγραψε χθες: «Αδυνατώ να πιστέψω ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα τον 21ο αι.». «Δεν είναι μόνον πρόβλημα για την Ένωση Αντισφαίρισης Γυναικών. Μας αφοράς όλους», σχολίασε από την πλευρά του ο Nicolas Maht, πρώην νούμερα ένα στο διπλό του τένις.

Έρευνα ζητά η Ένωση Αντισφαίρισης Γυναικών

Η Ένωση Αντισφαίρισης Γυναικών απηύθυνε έκκληση για διερεύνηση της εξαφάνισης της 35χρονης Κινέζας πρωταθλήτριας του τένις, που είχε φθάσει το 2011 στο Νο 14 της παγκόσμιας κατάταξης. Η Πενγκ κατήγγειλε ότι πριν από τρία χρόνια είχε αναγκαστική σεξουαλική επαφή με τον πρώην αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης, Ζανγκ Γκαολί, στο σπίτι του πολιτικού, που βρίσκεται στην πόλη Τιαντζίν, Η ίδια είχε αναφέρει στην ανάρτησή της ότι είχε κάνει σεξ με τον Γκαολί και πριν από επτά χρόνια και είχε αρχίσει να τον ερωτεύεται. Στην ανάρτησή της, που διεγράφη περίπου μιάμιση ώρα αργότερα από την κινεζική λογοκρισία, σχολίαζε ότι δεν μπορούσε να προσκομίσει αποδείξεις για τους ισχυρισμούς της. Μετά τον σάλο που προκάλεσε η καταγγελία της ο κρατικός μηχανισμός παρενέβη αστραπιαία, με τις αναζητήσεις τόσο για την Πενγκ, όσο και για τον Ζανγκ στο Weibo να έχουν αποκλειστεί και στη μηχανή αναζήτησης Baidu.

Η Ένωση Αντισφαίρισης Γυναικών στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι θα επιδιώξει «πλήρη, δίκαιη και διάφανη έρευνα για τις καταγγελίες περί σεξουαλικής επίθεσης κατά του πρώην ηγετικού στελέχους της Κίνας». «Τα πρόσφατα γεγονότα στην Κίνα αναφορικά με την παίκτρια του WTA, Σουάι Πενγκ προκαλούν βαθιά ανησυχία», δήλωσε ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WTA Tour, Στιβ Σάιμον. «Η Σουάι Πενγκ και όλες οι γυναίκες πρέπει να ακούγονται, όχι να λογοκρίνονται. Η κατηγορία της για τη συμπεριφορά πρώην ηγετικού στελέχους της Κίνας για σεξουαλική επίθεση πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη μέγιστη σοβαρότητα. Σε όλες τις κοινωνίες τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να ερευνώνται, κι όχι να γίνονται ανεκτές ή να τις αγνοούν οι Αρχές», πρόσθεσε.