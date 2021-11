Πάπας – Ελλάδα: Επίσκεψη του Ποντίφικα στη χώρα μας στις 4/12

Στις 4 Δεκεμβρίου φθάνει στην Ελλάδα για επίσημη επίσκεψη ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας Πάπας Φραγκίσκος, στο πλαίσιο της οποίας πρόκειται να μεταβεί στη Μυτιλήνη, κομίζοντας εκ νέου μήνυμα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, όπως είχε πράξει και προ πενταετίας. Κατόπιν της τελετής υποδοχής στο Αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος» όπου αναμένεται να αφιχθεί στις 11.10 π.μ., ο Πάπας θα γίνει δεκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο Προεδρικό Μέγαρο και θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη συνέχεια, θα μιλήσει σε αξιωματούχους, μέλη του διπλωματικού σώματος και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, και θα ακολουθήσει στις 16.00 το απόγευμα συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Στις 17:15 ο ποντίφικας θα μεταβεί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου των Καθολικών για να μιλήσει σε επισκόπους, ιερείς, μέλη μοναχικών ταγμάτων και της Αφιερωμένης Ζωής, ιεροσπουδαστές και κατηχητές της Καθολικής Εκκλησίας.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα μεταβεί την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου στη Μυτιλήνη επισκεπτόμενος στις 10.45 π.μ. το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όπου θα αναπέμψει δέηση. Όπως έχει γίνει γνωστό η Καθολική Εκκλησία θα συνεχίσει να προσφέρει την ουσιαστική της βοήθεια, μέσω της κοινότητας του Αγίου Αιγιδίου, για τη μεταφορά περισσότερων από 100 προσφύγων, με ανθρωπιστικό διάδρομο, από τη Μυτιλήνη στη Ρώμη. Πρόκειται για ουσιαστική συνέχεια της κίνησης του Πάπα Φραγκίσκου, o οποίος κατά την επίσκεψή του στη Μόρια το 2016 είχε πάρει μαζί του 12 πρόσφυγες στην πτήση επιστροφής στη Ρώμη.

Συμβολική φράση της επίσκεψης του Πάπα στην Ελλάδα θα είναι «ας είμαστε ανοιχτοί στις εκπλήξεις του Κυρίου». Το λογότυπο της επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου στην Ελλάδα είναι μία βάρκα, που διασχίζει τα ταραγμένα νερά του πλανήτη μας, με τον Σταυρό του Ιησού ως κατάρτι και το ‘Αγιο Πνεύμα που φέρει ούριο άνεμο. Ο Πάπας είχε βρεθεί στη Μυτιλήνη τον Απρίλιο του 2016 με στόχο την ανάδειξη της προσφυγικής κρίσης, οπότε και πραγματοποιήθηκε η ιστορική συνάντηση του ιδίου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο. Ο ποντίφικας είχε ευχαριστήσει τους Έλληνες για τον τρόπο που αντιμετώπισαν την προσφυγική κρίση. «Κρατήσατε ανοιχτές τις καρδιές σας και τις πόρτες σας», είχε είπε μεταξύ άλλων, λέγοντας «ευχαριστώ» στα ελληνικά. Σε μια συμβολική κίνηση, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος του και αναχώρησε με 12 πρόσφυγες που κατόπιν κλήρωσης ταξίδεψαν μαζί του.

Επιπλέον, στις 16:45 της 5ης Δεκεμβρίου ο Πάπας θα τελέσει Θεία Λειτουργία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στις 19:00 της ίδιας ημέρας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος, θα πραγματοποιήσει εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αποστολική Νουντσιατούρα στην Αθήνα, όπου θα συναντηθεί με τον Πάπα Φραγκίσκο. Την επόμενη μέρα, Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, στις 8:15 π.μ., ο Πάπας θα υποδεχθεί στην Αποστολική Νουντσιατούρα στην Αθήνα τον πρόεδρο της Βουλής, Κ.Τασούλα, και, στη συνέχεια, στις 9:45, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Σχολείο «Αγιος Διονύσιος» των Ουρσουλινών Αδελφών στο Μαρούσι, προκειμένου να μιλήσει σε νέους. Ακολούθως ο Πάπας θα αναχωρήσει με προορισμό την Κύπρο.

The Holy See Press Office releases the programme of the Pope's journey to Cyprus and Greece scheduled from 2 to 6 December.https://t.co/JnQYlLdxwE

