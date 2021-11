Βιασμός 6χρονης ΗΠΑ: Ο εφιάλτης μιας μικρούλας σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Δύο άντρες από το Αρκάνσας των ΗΠΑ ομολόγησαν ότι βίασαν ένα 6χρονο κορίτσι. Είχε προηγηθεί η αποκάλυψη στο νοσοκομείο ότι το παιδί είχε κολλήσει αρκετά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ο 27χρονος Ντεμάρκους Τζορτζ και ο 33χρονος Μάριο Γουότερς ομολόγησαν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Λιτλ Ροκ την περασμένη εβδομάδα ότι είχαν σεξουαλική επαφή με το μικρό κορίτσι και πως την προωθούσαν για σεξουαλική εκμετάλλευση, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Οι αρχές έφτασαν στους Τζορτζ και Γουότερς όταν το κορίτσι μεταφέρθηκε στο παιδιατρικό νοσοκομείο του Αρκάνσας τον Φεβρουάριο του 2018, εμφανίζοντας συμπτώματα τα οποία αργότερα διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ότι προκαλούνταν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Αργότερα το παιδί είπε στους ερευνητές του FBI ότι οι δύο άντρες την είχαν βιάσει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, ανέφεραν οι εισαγγελείς. Δείγματα αίματος και ούρων από τους δύο άντρες έδειξαν ότι και οι δύο ήταν θετικοί στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα που είχε κολλήσει η 6χρονη.

Στο μεταξύ, οι ερευνητές εντόπισαν και το ξενοδοχείο στο Λιτλ Ροκ όπου το κορίτσι είχε ζήσει τη φρίκη. Σε αυτό τους οδήγησαν οι περιγραφές του θύματος, το οποίο είχε μιλήσει για μια κουρτίνα που στη μέση του δωματίου και για μια συγκεκριμένη εικόνα που κρεμόταν στον τοίχο. Τα αρχεία του ξενοδοχείου έδειξαν ότι η μητέρα του παιδιού, η οποία έχει χάσει έκτοτε την επιμέλεια του παιδιού, πλήρωσε μια πιστωτική κάρτα τον Μάριο του 2018. «Τα απίστευτα εγκλήματα που διαπράχθηκαν εναντίον αυτού του παιδιού μας υπενθυμίζουν πόσο ζωτικά σημαντικό είναι να έχουμε αξιωματικούς επιβολής του νόμου πρόθυμους να ερευνήσουν και να βάλουν ένα τέλος σε αυτές τις ενέργειες», ανέφερε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τζόναθαν Ντ. Ρος σε μια δήλωσή του.

«Οι ομολογίες της ενοχής θα γλιτώσουν το νεαρό θύμα από την υποχρέωση να ξαναζήσει την εμπειρία του στο εδώλιο, καταθέτοντας ως μάρτυρας στη δίκη», συμπλήρωσε. Η ποινή των δύο αντρών, η οποία βρίσκονται αντιμέτωποι με ισόβια, αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

Two Arkansas men confess to raping 6-year-old girl, which gave her multiple STIs https://t.co/5HYieTc2D6 pic.twitter.com/YoAs2df1ij

— New York Post (@nypost) November 15, 2021