Δένδιας – μετανάστες Λευκορωσία: Τέτοιος και ο ρόλος της Τουρκίας στον Έβρο το 2020

Την «οριζόντια» αντιμετώπιση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσων χωρών εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό ζήτησαν από κοινού Αθήνα και Λευκωσία, στο πλαίσιο της συζήτησης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ για τη λήψη μέτρων κατά της Λευκορωσίας. Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο της Τουρκίας στα γεγονότα του Έβρου τον Μάρτιο του 2020.

Κατά τη συζήτηση στις Βρυξέλλες αναφορικά με την εν εξελίξει «υβριδική επίθεση» της Λευκορωσίας στα σύνορα της Πολωνίας, ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την υποστήριξη του στη λήψη των υπό συζήτηση μέτρων. Παράλληλα, όμως, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει οριζόντια αντιμετώπιση όσων χωρών εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό και στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε το ρόλο της Τουρκίας στα γεγονότα του Έβρου.

Επίσης, παρείχε την πλήρη στήριξη του στον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα δυσχερή θέση στην οποία έχει περιέλθει η Κύπρος, καθώς υπάρχουν μαζικές αφίξεις, μέσω των κατεχομένων, ένα πρόβλημα που, όπως τόνισε, δεν προέκυψε πρόσφατα. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίζει οριζόντια όλα τα ζητήματα της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, ανεξαρτήτως προέλευσης και στο πλαίσιο αυτό να επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις.

Αναφορικά με το έγγραφο με προτάσεις για επιβολή μέτρων κατά της Τουρκίας, τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος τόνισαν την σημασία όπως κατατεθεί το συντομότερο δυνατόν και ότι θα πρέπει να έχει γίνει η απαραίτητη προεργασία προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τον Δεκέμβριο. Η πρόταση έγινε δεκτή από τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, και το σχετικό έγγραφο αναμένεται να παρουσιασθεί στο COREPER την επόμενη εβδομάδα.

