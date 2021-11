Τσιμίκας: Σοβαρή εξέλιξη για τον Έλληνα άσο

Η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει την Άρσεναλ για την Premier League μετά την επιστροφή από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και φαίνεται πως ο Κώστας Τσιμίκας πάει για βασικός κόντρα στους Κανονιέρηδες. Ο Έλληνας αμυντικός, που τα πήγε εξαιρετικά και με την εθνική ομάδα, επέστρεψε στο Μέρσεϊσαϊντ και όλα δείχνουν ότι θα είναι στο αρχικό σχήμα στο ματς με την Άρσεναλ.

Ο λόγος είναι πως ο Άντι Ρόμπερτσον τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Σκωτίας με τη Δανία, η ανησυχία είναι έκδηλη στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ με την κατάστασή του και τα πάντα θα εξαρτηθούν από τις επόμενες ημέρες. Ο 27χρονος μπακ αποχώρησε από το ματς με τους Δανούς λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο και η συγκεκριμένη εξέλιξη αναστάτωσε τον Γιούργκεν Κλοπ.

Andy Robertson came off injured tonight for Scotland with what looked like a hamstring injury.

Thankfully, Kostas Tsimikas is performing brilliantly and ready to step up. pic.twitter.com/DXERVC0G17

