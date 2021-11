Δολοφονία 6χρονης – Χονολουλού: Φρίκη, γονείς σκότωσαν το παιδί της σε κλουβί σκύλου

Πραγματική φρίκη προκαλεί το άγριο έγκλημα με θύμα μια 6χρονη στη Χονολουλού και θύτες τους θετούς της γονείς. Ο 52χρονος Ισαάκ και η 43χρονη Λεχούα Καλούα συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα στη Χονολουλού, για τη δολοφονία της 6χρονης Ιζαμπέλα, Αριελ, Καλούα. Η Ισαμπέλα ήταν ένα από τα 4 υιοθετημένα τους παιδιά. Είχαν υιοθετήσει ακόμη 2 από τα βιολογικά αδέλφια της Ισαμπέλα και ένα ακόμη παιδάκι. Οι Καλούα στις 13 Σεπτεμβρίου δήλωσαν την εξαφάνιση της 6χρονης λέγοντας ότι την είχαν δει τελευταία φορά το προηγούμενο βράδυ που κοιμόταν στο δωμάτιό της. Η αλήθεια είναι όμως αρκετά διαφορετική καθώς οι αστυνομικές αρχές εικάζουν τώρα ότι το παιδί είχε δολοφονηθεί ένα μήνα νωρίτερα. Τελευταία φορά που το εντοπίζουν στις κάμερες από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του σπιτιού της οικογένειας είναι στις 12 Αυγούστου.

Η αδελφή της Ισαμπέλα, που επίσης έχει υιοθετηθεί από τους γονείς-τέρατα κατέθεσε στην αστυνομία φρικιαστικές λεπτομέρειες του εγκλήματος που διεπράχθη στο σπίτι τους. Το παιδάκι, το οποίο είναι μεγαλύτερο από την Ισαμπέλα, κατέθεσε ότι οι θετοί γονείς τους την είχαν αναγκάσει να κρατήσει μυστικό αυτό που είχε δει, δηλαδή την αδελφή της με το στόμα και τη μύτη κλεισμένα με μονωτική ταινία σε ένα κλουβί σκύλου.

