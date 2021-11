Φάουτσι κορονοϊός: «Η πανδημία θα τελειώσει, αυτό εξαρτάται από μας και τους εμβολιασμούς»

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για την πορεία της πανδημίας, ο κορυφαίος λοιμωξιολόγος των ΗΠΑ, Άντονι Φάουτσι, έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο για τη σημασία του εμβολιασμού και της ατομικής ευθύνης. Ενώ η πανδημία επελαύνει σαρωτικά σε όλο τον κόσμο και ακόμη δεν συναντά ισχυρό τείχος ανοσίας, λόγω της δυσπιστίας μεγάλης μερίδας του κόσμου απέναντι στα εμβόλια ο Φάουτσι τόνισε και πάλι ότι το τέλος αυτής της κατάστασης έκτακτης ανάγκης εξαρτάται «αποκλειστικά από μας». Λίγο προτού αρχίσουν οι μαζικές μετακινήσεις στις ΗΠΑ, λόγω της Ημέρας Ευχαριστιών, στις 25 Νοεμβρίου, τότε που παραδοσιακά πλήθος Αμερικανών ταξιδεύουν ανά την Αμερική για να γευματίσουν, τρώγοντας γαλοπούλα με τις οικογένειές τους, ο λοιμωξιολόγος έδωσε έμφαση στην αξία της θωράκισης απέναντι στη νόσο.

Την ίδια στιγμή, ενόψει και της γιορτής των Χριστουγέννων, κατά την οποία ευνοούνται οι συναθροίσεις, ο Φάουτσι στάθηκε στην ατομική ευθύνη και στην ανάγκη χρήσης μάσκας .Άλλωστε και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων έχει διαμηνύσει πως τα εμβόλια από μόνα τους, για να την αναχαίτιση του κορωνοϊού, δεν αρκούν. Όπλα αποτελούν τόσο οι κοινωνικές αποστάσεις όσο και η χρήση μάσκας.

«Εάν εμβολιαστείτε και η οικογένειά σας είναι εμβολιασμένη, μπορείτε να περάσετε καλά την Ημέρα των Ευχαριστών, όπως και τα Χριστούγεννα, με συγγενείς και φίλους. Ακόμη έχουμε δυστυχώς μια δυναμική μολύνσεων. Καταγράφονται 70.000 κρούσματα την ημέρα στην κοινότητά μας, οπότε όταν πηγαίνετε σε συγκεντρώσεις, σε εσωτερικούς χώρους, να φροντίζετε να είστε ασφαλείς, φορώντας μάσκα. Όταν, όμως, είστε με την οικογένειά σας στο σπίτι, να περνάτε καλά με τα παιδιά και τους παππούδες», το νέο μήνυμα που έστειλε, σε συνέντευξή του, ο Φάουτσι για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. «Η πανδημία θα τελειώσει. Δεν θα βιώνουμε αυτήν την κατάσταση επ’αόριστον. Το τέλος εξαρτάται από εμάς του ίδιους. Όσο επιτυχημένη είναι η εκστρατεία εμβολιασμών, με τις ενισχυτικές δόσεις, τόσο περισσότερο θα προστατεύουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι το μήνυμά μου προς το κοινό», συμπλήρωσε.

Dr. Anthony Fauci on holiday gatherings: "If you get vaccinated and your family's vaccinated, you can feel good about enjoying a typical Thanksgiving, Christmas with your family and close friends." https://t.co/gU3aYTW8RQ pic.twitter.com/ifPvnOPEDE

— ABC News (@ABC) November 15, 2021