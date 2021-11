Viral ληστεία: Ληστές σκαρφάλωσαν στην ταράτσα και τους «έπιασε» το drone

Η τεχνολογία… ενάντια στους κακοποιούς. Όπως οι ληστές τράπεζας στο Νότιγχαμ της Αγγλίας που στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς που τους εντόπισαν, ανέβηκαν στις στέγες ώστε να διαφύγουν από εκεί. Σκοτάδι ήταν, θεώρησαν πως θα μπορέσουν να αποδράσουν πηδώντας από το ένα κτήριο στο άλλο. Υπολόγισαν όμως δίχως τα drones της βρετανικής αστυνομίας.

Συγκεκριμένα drone εξοπλισμένο με θερμική κάμερα κατάφερε να εντοπίσει τους ληστές που είχαν ανέβει στη σκεπή της τράπεζας και βέβαια να καταγράψει πλήρως τις κινήσεις τους καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν από την αστυνομία.

Caught red-handed… literally

Bank robbers thought they could outsmart the #Nottingham police as they hid on the roof of the building but the thermal imaging drone had other plans pic.twitter.com/JcvHXwjjIT

— RT (@RT_com) November 15, 2021