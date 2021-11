Μέριλιν Μάνσον σπίτι: Γεμάτο αίμα, σβάστικες και φωτογραφίες από περιοδικά πορνό

Για χρόνια ο Marilyn Manson, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Brian Warner, λατρεύτηκε σαν θεός. Τα Μέσα τον θεωρούσαν απλώς «προκλητικό» και «εκκεντρικό». Εκτός σκηνής όμως ήταν ένας βιαστής, που μετέτρεπε σε κόλαση τη ζωή των γυναικών. Ήταν ένα τέρας, όπως τον χαρακτηρίζει το περιοδικό «Rolling Stone», το οποίο με έρευνά του φέρνει στο φως την «κρυφή» ζωή του. Την ώρα που όλοι τον θεωρούσαν «ροκ» εκείνος κυνηγούσε τις συντρόφους του με τσεκούρια, τις βίαζε και τις κακοποιούσε τόσο ψυχολογικά όσο και σεξουαλικά. Είχε τσεκούρια, μαστίγια και ήταν γεμάτο αίμα, σβάστικες και πορνό.

Το «Rolling Stone» λοιπόν, έκανε μία έρευνα εννέα μηνών, η οποία βασίστηκε στα κείμενα της δικογραφίας εναντίον του, σε μαρτυρίες και σε 55 συνεντεύξεις από ανθρώπους που κακοποιήθηκαν από εκείνον. Μία δεκαετία πριν ο Manson νοίκιασε ένα διαμέρισμα πάνω από μία κάβα στο West Hollywoo. Ο προηγούμενος ένοικος ήταν μία εταιρεία ηχογράφησης που είχε στήσει ένα δωμάτιο με ηχομόνωση για επαγγελματικά μουσικά πρότζεκτ. Ο χώρος αυτός χρησιμοποιήθηκε από τον μουσικό για να κελί. Σε αυτόν φυλακίζονταν οι γυναίκες όταν ήταν άτακτες και έπρεπε να τιμωρηθούν. Μάλιστα, του είχε δώσει και όνομα. Λεγόταν «bad girls room».

Η Ashley Morgan Smithlin, που έχει πέσει θύμα κακοποίησης από τον Manson αποκαλύπτει ότι την κρατούσε δεμένη σε αυτό το δωμάτιο και καλλιεργούσε την ιδέα ότι πρόκειται για μία τιμωρία που της άξιζε. «Δεν είχε νόημα να παλεύεις, γιατί αυτό του άρεσε», τονίζει.

Ένα μαύρο σπίτι

Εκτός από τον συγκεκριμένο χώρο, το υπόλοιπο διαμέρισμα του μουσικού ήταν διακοσμημένο με αίμα, σβάστικες και κομμένες φωτογραφίες από περιοδικά πορνό με γυναικεία γεννητικά όργανα. Πάνω από το κρεβάτι του υπήρχε ένα μήνυμα με σπρέι, και τη λέξη «AIDS». Τα χαλιά, τα έπιπλα και όλη η διακόσμηση ήταν μαύρη, όπως και οι κουρτίνες. Ήθελε να υπάρχει απόλυτο σκοτάδι όλες τις ώρες της ημέρας. Επίσης, ήθελε η θερμοκρασία να είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αν κάποιος τολμούσε να την ανεβάσει, γινόταν έξαλλος και έσπαγε τα πάντα. Μία από τις πρώην συντρόφους του χαρακτηρίζει το διαμέρισμα «μαύρο ψυγείο».

Όπλο του το τσεκούρι

Πολλές είναι οι γυναίκες που αναφέρουν ότι τους στερούσε τον ύπνο και το φαγητό, τις βίαζε, τις δάγκωνε, τις μαστίγωνε χωρίς φυσικά τη συναίνεσή τους. Επίσης, αναφέρουν ότι τις κυνηγούσε με τσεκούρι και άνοιγε τρύπες στον τοίχο. Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και η Esme Bianco, η γνωστή ηθοποιός του Game of Thrones, που έζησε στο συγκεκριμένο σπίτι για δύο χρόνια. Ο Manson αρνείται κάθε κατηγορία και μέσω του δικηγόρου του επισημαίνει ότι όλες οι κοπέλες πήγαιναν εκεί με τη θέλησή τους και ότι όλα γίνονταν αφού είχαν συναινέσει.

«Το όνομα του κακοποιητή μου είναι Brian Warner»

Θυμίζουμε ότι η γνωστή ηθοποιός Evan Rachel Wood έχει ήδη από τον Φεβρουάριο καταγγείλει τον Marilyn Manson. Με μία ανάρτηση στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram αποκάλυψε ότι ήταν θύμα ψυχολογικής κακοποίησης για πολλά χρόνια από τον τραγουδιστή. Η σχέση τους έγινε γνωστή το 2007, όταν εκείνη ήταν 19 και εκείνος 38. Το 2010 αρραβωνιάστηκαν και επτά μήνες μετά χώρισαν.

Στην ανάρτησή της γράφει: «Το όνομα του κακοποιητή μου είναι Brian Warner ή όπως είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο Marilyn Manson. Από την εφηβεία μου και για πολλά χρόνια με κακοποιούσε ψυχικά. Μου έκανε πλύση εγκεφάλου και με χειραγωγούσε κατ’ επανάληψη. Έχω τελειώσει με το να ζω μέσα στον φόβο, στα αντίποινα, στις συκοφαντίες και τους εκβιασμούς. Είμαι εδώ για να πω για να κατονομάσω αυτόν τον επικίνδυνο άνθρωπο και για τις βιομηχανίες που του επέτρεψαν να το κάνει αυτό, προτού καταστρέψει κι άλλες ζωές. Είμαι στο πλευρό των θυμάτων που δεν θέλουν πλέον να ζουν στη σιωπή».