Βελόνες ναρκωτικών – Βρετανία: Σάλος στα κλαμπ, Σχεδόν 300 περιστατικά επιθέσεων

Σχεδόν 300 περιστατικά επιθέσεων με βελόνες που περιέχουν ναρκωτικά εις βάρος γυναικών σε κλαμπ καταγράφηκαν το τελευταίο δίμηνο στη Βρετανία! Τα στοιχεία του Εθνικού Συμβουλίου Αρχηγών Αστυνομίας (NPCC) επιβεβαιώνουν τους φόβους των Αρχών για ένα νέο κύμα επιθέσεων από άνδρες θαμώνες που τρυπούν εν αγνοία τους κοπέλες με ενέσεις προκειμένου να εγχύσουν αλκοόλ ή το λεγόμενο «ναρκωτικό του βιασμού» στα σώματά τους. Σύμφωνα με το NationalWorld συνολικά 274 τέτοια περιστατικά καταγράφηκαν από τον Σεπτέμβριο μέχρι τις 8 Νοεμβρίου.

Οι καταγγελίες το τελευταίο διάστημα πυκνώνουν ανησυχητικά. Μια 19χρονη κοπέλα κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση με βελόνα στο χέρι της κατά την αποχώρησή της από κλαμπ στο Νότιγχαμ στις 12 Οκτωβρίου. Όπως είπε, ένιωσε «ένα τσίμπημα στο πίσω μέρος του μπράτσου της», προτού χάσει τις αισθήσεις της και μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Μιλώντας στο BBC η αδελφή της έκανε λόγο για «τρομακτικό νέο είδος επιθέσεων» με ναρκωτικά, που είναι δύσκολο να αποτραπούν. «Προφανώς μπορείς να καλύψεις με το χέρι σου το ποτήρι σου για να μην σου ρίξουν κάτι μέσα, αλλά πως εμποδίζεις κάποιον να σε τρυπήσει με βελόνα;», είπε.

The epidemic of drinks spiking targeting young women – students and not – in nightclubs has a horrific new variant: injecting women in the back or leg with the same drugs. I asked my daughter – first year at a UK uni – if she had heard of it and she sent me this: pic.twitter.com/bWJmYRXfXi

