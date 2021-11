Μελίνα Μερκούρη – Μπόρις Τζόνσον: Η φωτογραφία που έδειξε ο Μητσοτάκης στον Βρετανό πρωθυπουργό

Μια φωτογραφία με ιδιαίτερο συμβολισμό παρέδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Μπόρις Τζόνσον, κατά τη χθεσινή τους συνάντηση στην Ντάουνινγκ Στριτ. Η φωτογραφία δείχνει τη Μελίνα Μερκούρη με τον Μπόρις Τζόνσον. Η τότε υπουργός Πολιτισμού, το 1986, στο πλαίσιο της εκστρατείας για την επιστροφή των Μαρμάρων, είχε προσκληθεί από τον νυν Βρετανό πρωθυπουργό για να μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα, σε μια περίοδο που ο ίδιος ήταν φανατικός υποστηρικτής του συγκεκριμένου αιτήματος. Ο πρωθυπουργός θέλησε με την συγκεκριμένη κίνηση να υπενθυμίσει στον Βρετανό ομόλογό του τις θέσεις του. Ο Μπόρις Τζόνσον υποστήριξε ότι η κατοχή των μαρμάρων είναι ζήτημα του Βρετανικού Μουσείου και όχι της κυβέρνησης.

