Ούρησε σε θαυμαστή: Η “συγγνώμη” της Sophia Urista που αηδίασε τους πάντες

Συγγνώμη από την οικογένειά της, το συγκρότημά της και τους θαυμαστές της ζήτησε μέσω ανάρτησής της στο Instagram η Sophia Urista, η τραγουδίστρια που έγινε διάσημη εξαιτίας της αηδιαστικής της κίνησης σε συναυλία, ουρώντας πάνω στο πρόσωπο ενός φαν on stage. Το στιγμιότυπο από το πρόσφατο live της μπάντας Brass Against σε μουσικό φεστιβάλ στην πόλη Ντεϊτόνα έγινε viral τα προηγούμενα 24ωρα, με πολλά διεθνή ΜΜΕ να βάζουν στο μικροσκόπιο τη συμπεριφορά της ανερχόμενης ροκ σταρ.

Η ίδια η τραγουδίστρια παρέμεινε σιωπηλή τα πρώτα 24ωρα μετά τη συναυλία. Όμως πριν από μερικές ώρες έλυσε τη σιωπή της και απολογήθηκε με μια ανάρτηση στο Instagram για την πράξη της, ξεκαθαρίζοντας ότι ο στόχος της ως καλλιτέχνιδα δεν είναι να σοκάρει, και ότι η προτεραιότητά της παραμένει σταθερά η μουσική.

«Θέλω να αναφερθώ στην ερμηνεία μου στο Rockville metal festival της Ντεϊτόνα. Πάντοτε δοκίμαζα τα όρια της μουσικής και της σκηνικής μου παρουσίας. Εκείνη τη νύχτα, ξεπέρασα αυτά τα όρια. Αγαπώ την οικογένειά μου, την μπάντα μου και τους φαν μου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και ξέρω ότι ορισμένοι πληγώθηκαν ή προσβλήθηκαν από την πράξη μου. Τους ζητώ συγγνώμη και θέλω να ξέρουν ότι δεν είχα πρόθεση να τους πληγώσω… Δεν είμαι shock artist, θέλω πάντα να δίνω προτεραιότητα στη μουσική. Είμαι ευγνώμων για την συνεχιζόμενη υποστήριξή σας και την αγάπη σας», γράφει στη δήλωσή της η 36χρονη τραγουδίστρια.

Υπενθυμίζεται ότι οι Brass Against, που τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει μια αρκετά καλή φήμη και ένα πιστό και αφοσιωμένο κοινό (αποσπώντας στήριξη ακόμα και από τεράστιες μπάντες, όπως είναι οι Tool) είχαν απαντήσει την επομένη συναυλίας στον σάλο που προκάλεσαν στα social media τα… κατορθώματα της Urista με μια ανάρτηση, επιχειρώντας να υποβαθμίσουν το συμβάν. «Περάσαμε τέλεια εχθές το βράδυ στο Welcome to Rockville. Η Sophia παρασύρθηκε. Αυτό που έκανε δεν ήταν κάτι που περιμέναμε οι υπόλοιποι να κάνει, ούτε είναι κάτι που θα δείτε ξανά στις συναυλίες μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εχθές το βράδυ Ντεϊτόνα».

We had a great time last night at Welcome to Rockville. Sophia got carried away. That's not something the rest of us expected, and it's not something you'll see again at our shows. Thanks for bringing it last night, Daytona.

— Brass Against (@BrassAgainst) November 13, 2021