Τα δίνει όλα για Ζιντάν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ μετά το τέλος της εποχής του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, είναι αποφασισμένη άμεσα να αρχίσει μία νέα, αυτή του Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Γάλλος πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Νο1 στόχος για την αγγλική ομάδα και όπως αναφέρουν οι «Times», η οικογένεια Γκλέιζερ είναι αποφασισμένη να φέρει στο Ολντ Τράφορντ άμεσα στον «Ζιζού», ανεβάζοντας μάλιστα την προσφορά που είχαν καταθέσει στην πρώτη τους επαφή.

Ο Ζιντάν από την μεριά του φέρεται να μην βιάζεται να πάρει την απόφαση του για την Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, αλλά όπως αναφέρουν οι Άγγλοι η παρουσία των Ρονάλντο και Βαράν ίσως να παίξει καθοριστικό ρόλο για να πει άμεσα το «ναι». Όσον αφορά τον Σόλσκιερ, το «διαζύγιο» αναμένεται να κοστίσει στην Γιουνάιτεντ περίπου 7.5 εκ. λίρες μιας και είχε υπογράψει επέκταση μέχρι το 2024, με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο.

