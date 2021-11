Πενγκ Σουάι – εξαφάνιση: Μυστήριο με τα βίντεο της τενίστριας, Διεθνές κύμα ανησυχίας

Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την εξαφάνιση της Κινέζας τενίστριας Πενγκ Σουάι, δύο μη επιβεβαιωμένα βίντεο κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν ότι η Κινέζα πρωταθλήτρια όχι μόνο δεν είναι άφαντη, αλλά αντιθέτως περνά και καλά. Συγκεκριμένα, αρχισυντάκτης της κρατικής εφημερίδας Global Times της Κίνας, πόσταρε δύο βίντεο της αθλήτριας, όπου στο ένα φαίνεται να δειπνεί σε εστιατόριο, ενώ στο άλλο να υπογράφει μπάλες τένις σε ένα τουρνουά νέων στο Πεκίνο.

Ο δημοσιογράφος έγραψε στο Twitter – μια πλατφόρμα που είναι επίσημα απαγορευμένη στην Κίνα -ότι το βίντεο τραβήχτηκε την Κυριακή, αλλά αυτός ο ισχυρισμός δεν μπορούσε να επαληθευτεί. Μέχρι στιγμής πάντως, ουδείς έχει καταφέρει να συνομιλήσει με την 35χρονη Κινέζα, ούτε έχει εμφανιστεί βίντεο με την ίδια να δηλώνει ότι είναι καλά και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

Ο πρόεδρος της WTA εξακολουθεί να ανησυχεί για την τενίστρια

Ο Στιβ Σάιμον, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της WTA (Ένωση Αντισφαίρισης Γυναικών), είπε: «Αν και είναι θετικό να τη βλέπουμε, παραμένει ασαφές εάν είναι ελεύθερη και σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις και να πράττει μόνη της, χωρίς εξαναγκασμό ή εξωτερικό παρέμβαση. Αυτό το βίντεο από μόνο του είναι ανεπαρκές. Όπως έχω δηλώσει από την αρχή, εξακολουθώ να ανησυχώ για την υγεία και την ασφάλεια της Πενγκ Σουάι και ότι ο ισχυρισμός για σεξουαλική επίθεση λογοκρίνεται και θάβεται κάτω από το χαλί. Ήμουν ξεκάθαρος για το τι πρέπει να συμβεί και η σχέση μας με την Κίνα βρίσκεται σε δύσκολο σταυροδρόμι».

Όλα ξεκίνησαν, όταν η 35χρονη Πενγκ Σουάι κατηγόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ζανγκ Γκαολί, έναν από τους επτά ισχυρότερους πολιτικούς της Κίνας από το 2013 έως το 2018, ότι την εξανάγκασε σε σεξουαλική σχέση πριν από τρία χρόνια, προτού την κάνει ερωμένη του. Αυτή η κατηγορία αναρτήθηκε για λίγη ώρα στις 2 Νοεμβρίου στον επίσημο λογαριασμό της Πενγκ στο Weibo, το κινεζικό αντίστοιχο του Twitter, αλλά η Κίνα μπλόκαρε γρήγορα κάθε αναφορά σε αυτό το μήνυμα.

Video shot by my colleague Cui Meng at the National Tennis Center showing Peng Shuai signing signature on large-sized tennis balls at the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Final, a way of inspiring more kids to play tennis as hobby and may also as career pic.twitter.com/Sbyj5V5a7Y — Qingqing_Chen (@qingqingparis) November 21, 2021

Το περίεργο mail της τενίστριας στη διοίκηση της WTA

Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αποκαλύφθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (17/11) στο Twitter από το κινεζικό κρατικό κανάλι CGTN, δημιούργησε νέες αμφιβολίες. Ήταν απόσπασμα ενός email που αποδίδεται στην Πενγκ Σουάι, με παραλήπτη τη διοίκηση της WTA. Σε αυτό, εμφανίζεται να… ομολογεί ότι οι κατηγορίες της «είναι ψευδείς» και ότι ξεκουράζεται στο σπίτι της. «Όλα είναι καλά. Ευχαριστώ και πάλι για το ενδιαφέρον» καταλήγει το email, αλλά το περιεχόμενο του μηνύματος δημιούργησε αμφιβολίες ως προς την αυθεντικότητά του.

Στο μεταξύ, ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική αποκτά το κίνημα #WhereIsPengShuai. Aξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που το κίνημα #MeToo της Κίνας άγγιξε τα υψηλότερα κλιμάκια του Κομμουνιστικού Κόμματος της χώρας. Την Παρασκευή, ο ΟΗΕ πήρε θέση για το ζήτημα, αξιώνοντας αποδείξεις ότι η Κινέζα πρωταθλήτρια είναι καλά. «Θα ήταν σημαντικό να έχουμε αποδείξεις για το πού βρίσκεται κι αν είναι καλά. Και προτρέπουμε να διεξαχθεί μια διαφανής έρευνα για τους ισχυρισμούς της για σεξουαλική επίθεση» είπε η Λιζ Θρόσελ, υπεύθυνη Μέσων και Επικοινωνίας στο Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021

Διεθνές κύμα ανησυχίας για την Κινέζα τενίστρια

«Ζητούμε μια διαφανή έρευνα. Αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλες τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πού βρίσκεται και σε ποια κατάσταση είναι» επέμεινε, τονίζοντας ότι «η σεξουαλική επίθεση υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες».

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι δήλωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν απαιτεί από την Κίνα «να παράσχει ανεξάρτητες, επαληθεύσιμες αποδείξεις» για το πού βρίσκεται η τενίστρια και εξέφρασε «βαθιά ανησυχία». «Εξαιρετικά ανήσυχο» δήλωσε και το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας καλώντας την Κίνα να παράσχει «επαληθεύσιμα στοιχεία για την ασφάλειά της και το πού βρίσκεται».

This is the second clip. pic.twitter.com/BWzdBkIJ94 — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

Το μήνυμα του Γάλλου ΥΠΕΞ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας κάλεσε σήμερα τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν στην Κινέζα τενίστρια Πενγκ Σουάι να μιλήσει δημοσίως για να αποσαφηνίσει τι της συνέβη και προειδοποίησε ότι σε διαφορετική περίπτωση το Πεκίνο μπορεί να υποστεί τις διπλωματικές συνέπειες.

«Αναμένω μόνο ένα πράγμα: να μιλήσει» είπε ο Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν στο τηλεοπτικό κανάλι LCI. Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας πρόσθεσε ότι η Κίνα θα υποστεί τις συνέπειες αν δεν ξεκαθαρίσει την κατάσταση.