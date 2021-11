Το Νησί των Χριστουγέννων – καβούρια: Εκατομμύρια μεταναστεύουν για να αναπαραχθούν

Ακρως ενθουσιασμένοι έχουν μείνει οι τουρίστες στο Νησί των Χριστουγέννων, καθώς εκατομμύρια κόκκινα καβούρια φαίνονται να κάνουν την ετήσια μετανάστευση τους στον ωκεανό για να αναπαραχθούν. Πάνω από 50 εκατομμύρια από τα κατακόκκινα καβούρια θα κάνουν το ταξίδι από τη ζούγκλα μέχρι την ακτή του Εθνικού Πάρκου, στη βορειοδυτική πλευρά της Δυτικής Αυστραλίας. Οι ντόπιοι και οι ταξιδιώτες έτρεξαν για να αιχμαλωτίσουν αυτό που θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες μεταναστεύσεις ζώων στον πλανήτη, καθώς τα ιδιαίτερα αυτά πλάσματα κάνουν το νησί κόκκινο. Σε πλάνα του φυσικού φαινομένου τα καβούρια φαίνονται να συρρέουν σε δρόμους, γέφυρες, βράχους και ρυάκια για να φτάσουν στον προορισμό τους εγκαίρως για να αναπαραχθούν. Είναι γνωστό ότι τα καβούρια εμφανίζονται σε μερικές αρκετά παράξενες τοποθεσίες καθώς κινούνται πάνω από τους βράχους και μέσα από τον δήμο.

Το προσωπικό στο νησί ξοδεύει αρκετούς μήνες προετοιμασίας για τη μετανάστευση, φτιάχνοντας ειδικά κατασκευασμένες γέφυρες καβουριών και προσωρινά φράγματα. Η Δρ Τάνια Ντέτο, συντονίστρια προγράμματος χωροκατακτητικών ειδών στο Νησί των Χριστουγέννων, είπε στην Daily Mail Australia ότι η περιοχή δεν είχε δει τόσα πολλά μεταναστευτικά καβούρια από το 2005. Όπως ανέφερε, η ομάδα ξόδεψε πολύ χρόνο για να διαχειριστεί τις γέφυρες και τα εμπόδια που βοήθησαν να κρατήσουν τα καβούρια ασφαλή στο ταξίδι τους στο Φλάινγκ Φις Κόουβ, την πρωτεύουσα του Νησιού των Χριστουγέννων. «Ήταν πολύ ωραίο να τα βλέπω να διοχετεύονται μακριά από την κυκλοφορία και να φτάνουν εκεί με ασφάλεια», δήλωσε.

Μάλιστα, σημείωσε πως ενώ οι ειδικοί στο νησί θα μπορούσαν να προβλέψουν την διαδρομή που θα ακολουθούσαν τα καρκινοειδή, αυτή εναλλάσσονταν ελαφρώς κάθε χρόνο. Η πολυαναμενόμενη μετανάστευση πυροδοτείται συνήθως από τις πρώτες βροχοπτώσεις της υγρής περιόδου που σημειώνονται τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Λίγες μέρες ισχυρής βροχής στην αρχή του μήνα ώθησαν τα αρσενικά καβούρια να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να βαδίσουν προς την παραλία, μαζεύοντας θηλυκά καθ’ οδόν. Ο ακριβής χρόνος και η ταχύτητα της μετανάστευσης καθορίζεται από τη φάση του φεγγαριού με τα καβούρια που προβλέπεται να γεννήσουν στις 29 ή 30 αυτού του μήνα.

Roads on Christmas Island were closed as thousands of red crabs emerged from the forest to begin their annual migration journey to the ocean on the island off the coast of Western Australia pic.twitter.com/zRvP2iCdC4

