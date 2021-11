Βρυξέλλες επεισόδια – κορονοϊός: Συμπλοκή των αστυνομικών με διαδηλωτές για τα νέα μέτρα

Επεισόδια ξέσπασαν στις Βρυξέλλες το μεσημέρι της Κυριακής 21 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά των μέτρων για την προστασία από τον κορονοϊό. Σύμφωνα με το rtbf, το οποίο επικαλείται το δίκτυο VRT, μία ομάδα διαδηλωτών εκτόξευσε προς την πλευρά των αστυνομικών κροτίδες. Οι αρχές με τη σειρά τους απάντησαν με κανόνια νερού και δακρυγόνα.

Όπως αναφέρουν τα βελγικά μέσα, περίπου 35.000 διαδηλωτές ξεκίνησαν την πορεία από το σιδηροδρομικό σταθμό “Gare du Nord” για να διαμαρτυρηθούν κατά του covid safe pass και των περιοριστικών μέτρων.

WATCH: Unrest erupts during protest against COVID measures in Brussels, Belgium pic.twitter.com/B5XuYSeY0p

