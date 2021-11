Νερό με λεμόνι το πρωί: Ποια τα οφέλη για την υγεία

Τα λεμόνια είναι αναμφισβήτητα γευστικά, μπορεί όμως η προσθήκη τους στο νερό να βελτιώσει την υγεία; Αν και δεν υπάρχουν αρκετές επιστημονικές αποδείξεις για τα οφέλη του νερού με λεμόνι για την υγεία, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία μπορούν να σας βοηθήσουν με τους παρακάτω τρόπους;

Ενυδάτωση:

Η επαρκής πρόσληψη νερού είναι ο καλύτερος τρόπος ενυδάτωσης του σώματος. Η προσθήκη λεμονιού ενισχύει τη γεύση του, κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει να πίνετε περισσότερο.

Βιταμίνη C:

Τα εσπεριδοειδή, όπως τα λεμόνια, είναι πλούσια σε βιταμίνη C, ένα αντιοξειδωτικό που βοηθά στην προστασία των κυττάρων από τις βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Η βιταμίνη C βοηθά στην πρόληψη αλλά και την ταχύτερη ανάρρωση από το κοινό κρυολόγημα. Έχει βρεθεί επίσης ότι μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και εγκεφαλικού, αλλά και την αρτηριακή πίεση. Ο χυμός ενός λεμονιού δίνει περίπου 18,6mg βιταμίνης C. Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα είναι 65-90mg.

Απώλεια βάρους:

Έρευνες έδειξαν ότι οι πολυφαινόλες που περιέχουν τα λεμόνια μείωσαν σημαντικά την πρόσληψη βάρους σε ποντίκια. Παρατηρήθηκε επίσης ότι ρυθμίζουν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και βελτίωσαν την αντίσταση στην ινσουλίνη, δύο παράγοντες που ευθύνονται για την ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2.

Βελτιώνει την ποιότητα της επιδερμίδας:

H βιταμίνη C προλαμβάνει τον σχηματισμό ρυτίδων, την ξηρότητα της επιδερμίδας λόγω γήρανσης και τις βλάβες που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία.

Βοηθά στην πέψη:

Το νερό με λεμόνι το πρωί λειτουργεί ως ήπιο καθαρτικό και προλαμβάνει τη δυσκοιλιότητα.

Φρεσκάρει την αναπνοή:

Αν φάγατε σκόρδο, κρεμμύδι, ψάρι ή άλλη τροφή που προκαλεί κακοσμία, πιείτε ένα ποτήρι νερό με λεμόνι μετά το φαγητό και το πρωί όταν ξυπνήσετε. Το λεμόνι αυξάνει την παραγωγή σάλιου και το νερό προλαμβάνει την ξηροστομία που ευθύνεται για τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων που προκαλούν την κακοσμία του στόματος.

Προλαμβάνει τον σχηματισμό πέτρας στα νεφρά:

Το κιτρικό οξύ των λεμονιών κάνει τα ούρα λιγότερο όξινα και μπορεί ακόμη και σπάσει τις πέτρες στα νεφρά.