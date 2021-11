Εξαφάνιση τενίστριας – Πενγκ Σουάι: Επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΔΟΕ

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, είχε μια βιντεοκλήση με την τρεις φορές Ολυμπιονίκη Πενγκ Σουάι, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή το διοικητικό όργανο των Ολυμπιακών Αγώνων, εν μέσω ενός κύματος παγκόσμιας ανησυχίας για την ευημερία και το πού βρίσκεται η κορυφαία Κιζένα τενίστρια. Για τρεις περίπου εβδομάδες η κορυφαία κιζένα τενίστρια Σουάι Πενγκ ήταν εξαφανισμένη προκαλώντας την ανησυχία της διεθνής κοινότητας.

Η Κινέζα πρωταθλήτρια κατήγγειλε στις 2 Νοεμβρίου ότι έχει υπάρξει θύμα βιασμού από υψηλόβαθμο στέλεχος της κινεζικής κυβέρνησης -τον πρώην αντιπρόεδρο Ζανγκ Γκαολί- και έκτοτε αγνοούνταν. Ο πρόεδρος της ΔΟΕ επικοινώνησε μέσω βινετοκλήσης μαζί της και κατάφερε να επιβεβαιώσει ότι είναι ζωντανή. Η Κινέζα τενίστρια τόνισε στη διάρκεια της συνομιλίας που είχαν ότι είναι ασφαλής και καλά στην υγεία της, ωστόσο, ζήτησε να σεβαστούν την προσωπική της ζωή, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη ΔΟΕ.

Οι παγκόσμιοι φορείς του τένις έχουν εκφράσει την ανησυχία τους, με την Ένωση Γυναικών Αντισφαίρισης (WTA) να απειλεί να αποσύρει τα τουρνουά από την Κίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία ζήτησαν στοιχεία για το πού βρίσκεται η τενίστρια.

Η κατηγορία της τενίστριας δημοσιεύτηκε στον ιδιαίτερα δημοφιλή ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης της κίνας, Weido, στις 2 Νοεμβρίου. Από την γραπτή καταγγελία αυτή έχουν μείνει μόνο τα screenshots, καθώς η κινεζική λογοκρισία φρόντισε η ανάρτηση να διαγραφεί μέσα σε 30 λεπτά από τη δημοσίευση, το ίδιο και οποιαδήποτε online αναφορά σε αυτήν, ενώ ταυτόχρονα μπλόκαρε όλους τους λογαριασμούς της στα κοινωνικά μέσα του κινεζικού internet. Ακόμη περισσότερο επέτεινε την ανησυχία ένα email με υποτιθέμενη αποστολέα την Πενγκ, το οποίο έσπευσαν να δημοσιεύσουν τα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ. Το email, η αυθεντικότητα του οποίου δεν επιβεβαιώνεται, υποστηρίζει ότι η Πενγκ είναι καλά στην υγεία της και υποχωρεί από τις καταγγελίες της.

Την ίδια στιγμή, μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος ζητούσαν επιτακτικά από την Κίνα να επιβεβαιώσει ότι η αθλήτρια είναι ασφαλής και να ερευνήσει όλες τις καταγγελίες.

Η Πενγκ είναι μια από τις κορυφαίες αθλήτριες τένις στη χώρα της, ενώ έχει κερδίσει δύο φορές Γκραν Σλαμ στο διπλό, μία στο Γουίμπλετον το 2013 και μια στο French Open το 2014. Επίσης, το 2014 έφτασε στα ημιτελικά στο μονό στο US Open ενώ έχει τρεις συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Βρίσκεται στην 17η θέση στην παγκόσμια κατάταξη ενώ έχει κερδίσει 25 τίτλους σε διεθνή τουρνουά.

#WhereIsPengShuai After realeasing a statement about being sexually abused by a former chinese Prime minister, there is no sign of life from former tennis player #PengShuai #ShuaiPeng Spread awarness! pic.twitter.com/cuJjXcotc4

Ο 75χρονος Ζανγκ Γκαολί υπηρέτησε στην 7μελή επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας -του ανώτερου σώματος εξουσίας της χώρας- από το 2012 μέχρι το 2017, κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου του ηγέτη Σι Τζινπινγκ στην εξουσία. Αποσύρθηκε το 2018 με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου. Στην καταγγελία της, η τενίστρια αναφέρει ότι εξαναγκάστηκε να συνευρεθεί σεξουαλικά μαζί του σε μια περίοδο που συνολικά διήρκεσε δέκα χρόνια. Περιέγραψε μάλιστα ένα περιστατικό που έγινε πριν από τρία χρόνια, όταν εκείνος την προσκάλεσε στο Πεκίνο για να παίξουν τένις και στη συνέχεια την πίεσε να κάνουν σεξ στο σπίτι του.

«Εκείνο το απόγευμα δεν συμφώνησα στην αρχή και έκλαιγα όλη την ώρα», είπε. «Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο αηδιασμένη αισθανόμουν, πόσες φορές αναρωτήθηκα αν παραμένω άνθρωπος. Αισθάνομαι σαν ένα κινούμενο πτώμα. Κάθε μέρα υποκρίνομαι, ποιο πρόσωπο είμαι πραγματικά εγώ;».Η Πενγκ διευκρίνισε ότι δεν διαθέτει στοιχεία για να αποδείξει τους ισχυρισμούς της και ισχυρίστηκε ότι ο Zhang πάντα ανησυχούσε μήπως οι επαφές τους καταγράφονται.

Concern rises for #Chinese tennis star Peng Shuai, who has not been seen in public since alleging she was sexually exploited by a former vice-premier of China, making it the first time China's #MeToo movement touched the highest political echelons of the country. #ShuaiPeng pic.twitter.com/vQaGYXv3TL

