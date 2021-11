Ουισκόνσιν επίθεση: Τουλάχιστον 20 τραυματίες από «εισβολή» αυτοκινήτου σε χριστουγεννιάτικη παρέλαση

Κόκκινο SUV έπεσε χθες Κυριακή πάνω σε ανυποψίαστους ανθρώπους, ανάμεσά τους μικρές μαθήτριες με πομ-πομ, που συμμετείχαν σε παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη παρέλαση στη Γουόκεσα, στην πολιτεία Ουισκόνσιν (βόρειες ΗΠΑ), με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πάνω από 20 και να υπάρξουν θάνατοι, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο Νταν Τόμσον, ο αρχηγός της αστυνομίας στην πόλη αυτή 72.000 κατοίκων, κάπου 32 χιλιόμετρα από το Μιλγουόκι, δήλωσε πως πρόσωπο ενδιαφέροντος έχει τεθεί υπό κράτηση και ότι το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε βρίσκεται στα χέρια των αρχών.

“Το όχημα χτύπησε πάνω από 20 ανθρώπους. Αρκετά θύματα είναι παιδιά και υπάρχουν ορισμένοι θάνατοι”, δήλωσε ο κ. Τόμσον σε δημοσιογράφους. Όταν ερωτήθηκε πόσοι είναι οι νεκροί, ο αρχηγός της αστυνομίας περιορίστηκε να πει πως “δεν έχω ακριβή αριθμό αυτή τη στιγμή”.

Πρόσθεσε πως δεν είναι ακόμη σαφές εάν επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια. Σημείωσε ότι η εντολή που είχε δοθεί στους πολίτες στο κέντρο της πόλης να αναζητήσουν το κοντινότερο καταφύγιο έχει πλέον αρθεί. Ο κ. Τόμσον επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένας αστυνομικός άνοιξε πυρ εναντίον του κόκκινου SUV, χωρίς να τραυματιστεί κανένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην παρέλαση ή την παρακολουθούσαν. Συμπλήρωσε πως εξ όσων γνωρίζει, δεν υπήρξαν πυρά μέσα από το όχημα.

It appears police located the red SUV that plowed through the Waukesha Holiday Parade #waukesha https://t.co/S5QoZ0JMmj

Σε βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, το SUV εικονίζεται να κινείται με ταχύτητα προς τα νώτα ανθρώπων που παρελαύνουν και χτυπάει πάνω από δέκα. Θεατές τρέχουν να προσφέρουν βοήθεια. Σε άλλο βίντεο, αστυνομικός εικονίζεται να πυροβολεί εναντίον του αυτοκινήτου προτού αυτό πέσει πάνω σε μπάρες που είχαν στηθεί για την παρέλαση. Γυναίκα δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Fox6 πως το SUV χτύπησε κυρίως μαθήτριες 9 ως 15 ετών, μέλη ομάδας χορού που συμμετείχε στην παρέλαση. Αφηγήθηκε πως αρχικά επικράτησε σιωπή, κατόπιν ακούστηκαν ουρλιαχτά και κόσμος άρχισε να τρέχει προς το σημείο για να βοηθήσει, ανέφερε το Fox6. Σύμφωνα με την εκτίμηση άλλου αυτόπτη μάρτυρα, το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει ταχύτητα μεταξύ 60 και 70 χιλιομέτρων όταν χτύπησε κόσμο.

Τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με ασθενοφόρα, με περιπολικά και με αυτοκίνητα συγγενών και φίλων. Το νοσοκομείο Παίδων του Ουισκόνσιν ανέφερε μέσω Twitter ανέφερε πως εισήχθησαν 15 πρόσωπα ως τις 20:00, από τα οποία δεν είχε υποκύψει κάποιο. Τα σχολεία στη Γουόκεσα θα παραμείνουν κλειστά σήμερα και θα είναι διαθέσιμοι ψυχολόγοι για τους μαθητές που μπορεί να χρειάζονται υποστήριξη, ανέφερε η τοπική διεύθυνση εκπαίδευσης. Το 2016, φορτηγό είχε πέσει πάνω σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Νωρίτερα την ίδια χρονιά, φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου στην Προμενάντ ντεζ Ανγκλέ της Νίκαιας σκοτώνοντας 84 ανθρώπους. Την ευθύνη ανέλαβε επίσης το ΙΚ. Η τραγωδία στη Γουόκεσα καταγράφηκε στο τέλος μιας εβδομάδας που σημαδεύτηκε από ένταση στο Ουισκόνσιν, όπου ο νεαρός ακροδεξιός Κάιλ Ρίτενχαους απαλλάχθηκε στη δίκη του για τους φόνους δύο ανδρών εν μέσω ταραχών κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον της αστυνομικής βίας στην Κενόσα, μόλις 80 χιλιόμετρα μακριά.

Top down video of the terrorist attack in Waukesha. The driver deliberately drove through the Christmas parade crowd. pic.twitter.com/drMc6Tfo1C

— Ian Miles Cheong @ stillgray.substack.com (@stillgray) November 22, 2021