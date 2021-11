Adele One Night Only: Ο σύντροφος, το αλκοόλ και η ντροπή για το διαζύγιο

Adele One Night Only: To «Easy on Me» της Αντέλ (Adele) κέρδισε απευθείας το κοινό που υποδέχθηκε την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ «30» της τραγουδίστριας με διθυραμβικά σχόλια. Μπορεί να πέρασαν έξι χρόνια από το τελευταίο της άλμπουμ «25», ωστόσο άξιζε η αναμονή! Η 33χρονη τραγουδίστρια μετά από ένα παιδί και ένα επώδυνο διαζύγιο που έφερε πολλές αλλαγές στη ζωή της, έγραψε καινούρια τραγούδια γεμάτα πόνο. Στην πολυσυζητημένη συνέντευξή της στην Όπρα Γουίνφρι, η Αντέλ μιλάει έξω από τα δόντια για όλα όσα την πλήγωσαν, αλλά και την οδήγησαν σε αυτή τη νέα σελίδα της ζωής της!

Παρακολουθείς τη συνέντευξή της στην Όπρα Γουίνφρεϊ, καταλαβαίνεις πως όλοι οι Έλληνες καλλιτέχνες κάνουν τυποποιημένες δηλώσεις και συνειδητοποιείς ότι η μόνη σταρ τέτοιου βεληνεκούς που έχουμε είναι η Έλενα Παπαρίζου, γιατί δεν φοβάται να φανερώσει την αλήθεια της. #adele — Sotiris Charalampopoulos (@Sot_Charal) November 21, 2021

Home Sweet Home. I’ve always dreamt of doing An Audience With… There was so much love in the room for eachother, it felt like such a gig! Everyone was raucous and bang up for it! And my teacher Ms McDonald was there, it was just heaven ♥️ pic.twitter.com/N1LpkQbeoh — Adele (@Adele) November 21, 2021

Η Αντέλ, εκτός από τη συνέντευξη στην Όπρα- τραγούδησε στο πανέμορφο Griffith Observatory του Los Angeles, όπου ερμήνευσε με το δικό της ανεπανάληπτο τρόπο τα νέα της τραγούδια αλλά και παλαιότερες επιτυχίες, όπως τα: Hello, Easy On Me, Skyfall, I Drink Wine, Someone Like You, When We Were Young, Make You Feel My Love, Hold On. Σταρς όπως οι: Lizzo, James Corden και Melissa McCarthy την παρακολούθησαν live, ενώ και για πρώτη φορά ο μικρός γιος της Άντζελο την είδε να τραγουδάει ζωντανά.

Το αστεροσκοπείο του Γρίφιθ είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα του Λος Άντζελες, και βρίσκεται σε μία από τις πλέον προνομιακές περιοχές, καθώς βλέπει την εμβληματική πινακίδα που αναγράφει «Hollywood». Nοτιοδυτικά μπορείς να αγναντεύεις τον Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο ως δείγμα της αρχιτεκτονικής Art Deco.

Adele One Night Only: «Είναι η απόλυτη τιμή στη ζωή μου, μωρό μου, να σε έχω εδώ απόψε»

Με ένα εντυπωσιακό φόρεμα και σκουλαρίκια Schiaparelli με τον πλανήτη Κρόνο (που ταιριάζουν με το τατουάζ της αλλά και με την «επιστροφή του Κρόνου» στο ζωδιακό της) η Αντέλ χάρισε στο κοινό μια μοναδική βραδιά «One Night Only». «Είναι η απόλυτη τιμή στη ζωή μου, μωρό μου, να σε έχω εδώ απόψε» είπε η Αντέλ για τον γιο της. Κατά τη διάρκεια του σόου, η Αντέλ βοήθησε έναν ερωτευμένο άνδρα να κάνει πρόταση γάμου στην «καλή» του με το ανεπανάληπτο «Make You Feel My Love». Το αφιέρωμα στην Αντέλ προβλήθηκε στο CBS και είχε διάρκεια δυο ώρες, και εμείς θα το δούμε στον Alpha, που εξασφάλισε τα δικαιώματα προβολής.

Adele singing “Easy On Me” for the first time. #AdeleOneNightOnlypic.twitter.com/Uj6M79YVgi — Adele Daily ³⁰ 😱 (@adeledailynet) November 15, 2021

Σε ευχαριστούμε που υπάρχεις βασίλισσα μας 🔥❤ #Adele — fairy 🧚‍♀️ (@Df2604057872) November 21, 2021

Adele One Night Only: Σε σχέση με τον αθλητικό ατζέντη, Ριτς Πολ

Οι φήμες που ξεκίνησαν τον περασμένο Μάϊο και ήθελαν την βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια να είναι σε σχέση με τον αθλητικό ατζέντη, Ριτς Πολ (Rich Paul), επιβεβαιώθηκαν τον Σεπτέμβριο, μέσω μίας ανάρτησης της Αντέλ στο Instagram. Το post απεικόνιζε τη λαμπερή τραγουδίστρια να ποζάρει αγκαλιά με τον Πολ. Στη συνέντευξη που έδωσε στην Όπρα, η Αντέλ μίλησε για τη γνωριμία της με τον νέο της σύντροφο, δηλώνοντας πως η σχέση τους τη γεμίζει με απεριόριστη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Πρώτη φορά είδαν ο ένας τον άλλο, πριν κάποια χρόνια, σε ένα πάρτι γενεθλίων, ωστόσο χρειάστηκε ένα χρονικό διάστημα μέχρι να γνωριστούν επίσημα.

Όπως δήλωσε: «Γνωριστήκαμε κάποια χρόνια μετά. Βγήκαμε για ένα δείπνο, που εκείνος υποστηρίζει ότι είχε επαγγελματικό σκοπό. Επαγγελματικό σκοπό με τι αφορμή;». Μιλώντας μάλιστα για τον Ριτς, έδωσε έμφαση στα στοιχεία του χαρακτήρα του που την κέρδισαν από το πρώτο λεπτό: «Είναι πάρα πολύ αστείος. Είναι ξεκαρδιστικός. Και πολύ έξυπνος. Ξέρεις είναι ιδιαίτερα ευφυής. Είναι πραγματικά εκπληκτικό να τον παρακολουθείς να κάνει αυτό που αγαπάει».

Adele One Night Only: «Ντρεπόμουν γιατί πρόδωσα το θεσμό της οικογένειας»

«Είχα μανία με την “δεμένη” οικογένεια όλη μου τη ζωή, γιατί δεν προήλθα από μία τέτοια» είπε η Αντέλ, που έχει ζήσει την εγκατάλειψη από τον αλκοολικό πατέρα της όταν ήταν δύο ετών. «Από νεαρή ηλικία υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι όταν θα αποκτούσα παιδιά, θα μέναμε μαζί. Και προσπάθησα για πολύ καιρό να το καταφέρω». Σήμερα στα 33, η Αντέλ αποκάλυψε ότι συνειδητοποίησε ότι υπήρχε πρόβλημα στον γάμο της όταν απάντησε στο ερωτηματολόγιο ενός περιοδικού στην ερώτηση «τι είναι αυτό που δεν γνωρίζει κανείς για σένα» και εκείνη είπε στους φίλους της «δεν είμαι ευτυχισμένη, δεν ζω, περνάει απλά ο καιρός». Από εκεί και πέρα άρχισε να ρωτάει τον εαυτό της «τι κάνω, πού βρίσκομαι;».

Έχω σβήσει τα φώτα και απολαμβάνω αυτή τη μοναδική φωνή, τις υπέροχες μελωδίες και τις μαγικές εικόνες @alphatvgreece #adele — makis pounentis (@pounentism) November 21, 2021

Αν και η Αντέλ και ο Κονέκι ήταν μαζί οκτώ χρόνια ο γάμος και ο χωρισμός… έγιναν το 2018. «Παίρνω τον γάμο πολύ σοβαρά. Και ένιωσα ότι τον απαξιώνω, επειδή χώρισα τόσο γρήγορα. Ντρεπόμουν» είπε η ποπ σταρ στην Όπρα. Ακόμα αγαπάει τον πρώην σύζυγό της, αλλά δεν είναι ερωτευμένη μαζί του. Ζουν σε απέναντι σπίτια στο Λος Άντζελες για χάρη του παιδιού τους.

Παραδέχτηκε, όμως, ότι ο Κονέκι «της έσωσε τη ζωή» όταν έγινε διάσημη. «Σε εκείνη τη φάση που έγινα διάσημη, ήμουν πολύ μικρή και θα “το είχα χάσει”… και ποιος ξέρει σε τι μονοπάτια θα είχα οδηγηθεί. ‘Ισως είχα αυτοκαταστραφεί. Ήταν ο πιο σταθερός άνθρωπος στη ζωή μου. Και τώρα τον εμπιστεύομαι με τη ζωή μου. Ο άντρας μου και ο Άντζελο είναι δύο άγγελοι που ήρθαν στη ζωή μου». Η Αντέλ μίλησε επίσης για τον τρόπο με τον οποίο έκοψε το αλκοόλ, κάτι που πιθανότατα τη συνέδεε με τον… πατέρα της!

«Τα βρήκαμε με τον πατέρα μου, λίγο πριν πεθάνει – Του τραγούδησα To Be Loved»

Αποκάλυψε ότι συμφιλιώθηκε με τον αλκοολικό πατέρα της λίγο πριν πεθάνει και είπε στην Οπρα ότι το μεγαλύτερο τραύμα που είχε σαν παιδί ήταν η απόλυτη έλλειψη παρουσίας και φροντίδας από εκείνον. «Δεν είχα καμία προσδοκία από τον πατέρα μου. Είναι ο λόγος που δεν μπόρεσα να καταφέρω να έχω μια σχέση απόλυτης αγάπης και αποδοχής με κάποιον μέχρι σήμερα». Αν και είχαν να μιλήσουν πολύ καιρό, η Αντέλ είπε ότι συμφιλιώθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, μέχρι που αρρώστησε σοβαρά.

Της είχε πει ότι είχε ακούσει ένα μόνο τραγούδι της το «Hometown Glory», γιατί ήταν επίπονο για εκείνον να την ακούει. Η Αντέλ ερμήνευσε για εκείνον το «To Be Loved», που εξέφραζε την απουσία του από τη ζωή της, καθώς και όλο το νέο άλμπουμ της μέσω zoom – λίγο πριν από τον θάνατό του τον περασμένο Απρίλιο. «Ήταν περήφανος για εμένα. Και ήταν σαν η πληγή αυτή να … έκλεισε» είπε η Αντέλ.

Adele One Night Only: «Δεν είναι η δουλειά μου να πω στον κόσμο πώς να αισθάνεται με το σώμα του»

Έχασε βάρος γιατί προσπάθησε με την άσκηση να ελέγξει τις κρίσεις άγχους μετά τον χωρισμό της. «Με παρέλυσαν απόλυτα. Και με μπέρδεψαν τόσο πολύ, που δεν είχα έλεγχο στο σώμα μου. Η άσκηση με βοήθησε και έφερε ισορροπία στο μυαλό μου. Δεν μου κάνει εντύπωση που σχολιάστηκαν τα κιλά μου, γιατί το σώμα μου έχει “αντικειμενοποιηθεί” σε όλη μου την καριέρα. Είμαι πολύ χοντρή, είμαι αδύνατη. Είμαι “καυτή” ή δεν είμαι. Δεν θαύμαζα κανέναν για το σώμα του. Ήμουν πάντα body-positive. Και πριν και τώρα. Δεν είναι η δουλειά μου να πω στον κόσμο πώς να αισθάνεται με το σώμα του. Λυπάμαι που το ότι έχασα κιλά έκανε κάποιους ανθρώπους να αισθάνονται άσχημα. Προσπαθώ να βάλω σε τάξη τη δική μου ζωή. Δεν μπορώ να προσθέσω κι άλλες ανησυχίες».

Ο γιος της λατρεύει την Τέιλορ Σουίφτ και τον πήγε να ακούσει την περιοδεία Reputation το 2018, όπου «του έπεσε το σαγόνι». Ο μικρούλης πήγαινε στις πρόβες της μητέρας του, που όμως πάντα γίνονταν σε άδειους χώρους χωρίς κόσμο και όταν είδε το γεμάτο στάδιο, έπαθε σοκ. Βέβαια μετά είδε και πόσος κόσμος σχολίασε την επιστροφή της μαμάς του στα social media και της είπε με θαυμασμό «Αρέσεις πολύ στον κόσμο!». «Δεν με ενδιαφέρει με τι θα ασχοληθεί αρκεί να είναι το πάθος του και να είναι καλός άνθρωπος και ευχαριστημένος» είπε για τον γιο της η Αντέλ, απαντώντας σε μια συχνή ερώτηση που κάνει η Όπρα στους καλεσμένους της. «Τι θα ήθελες για το παιδί σου στο μέλλον;».