Βουλγαρία φωτιά σε λεωφορείο: Κοιμόμασταν και ξαφνικά ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη, λέει επιζών

Σοκ από το φρικιαστικό δυστύχημα με λεωφορείο στη Βουλγαρία. 46 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί, ανάμεσά τους 12 παιδιά. Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση με το δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Βουλγαρία, όπου 46 άτομα, ανάμεσά τους 12 παιδιά, βρήκαν τον θάνατο όταν γύρω στις 2 τα μεσάνυχτα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες χτύπησε στις μπαριέρες και τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο λεωφορείο επέβαιναν τουρίστες, πιθανότατα από τη Βόρεια Μακεδονία, οι οποίοι επέστρεφαν στην πατρίδα τους μετά από ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Επτά άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από το συντρίμμια και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Σόφιας. Ολοι τους έχουν εγκαύματα, αλλά κανενός η ζωή δεν κινδυνεύει, δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος του βουλγαρικού υπουργείου Εσωτερικών Νικολάι Νικολόφ στην ιδιωτική τηλεόραση BTV +3.

At least 45 people, including 12 children, died as a bus carrying mostly North Macedonian tourists crashed in flames on a highway in western Bulgaria, officials said https://t.co/g4od7my1Ce pic.twitter.com/sgXF73fCvQ — Reuters (@Reuters) November 23, 2021

Ο ίδιος, αναφερόμενος στα αίτια του δυστυχήματος, δεν ήταν σε θέση να δώσει κάποια σαφή απάντηση. Είπε ότι ερευνώνται δύο ενδεχόμενα, πρώτα να έπιασε φωτιά το λεωφορείο και μετά να χτύπησε στις μπαριέρες, αλλά και το αντίστροφο. Οι πρώτες φωτογραφίες από το καμένο λεωφορείο από το τροχαίο δυστύχημα στη Βουλγαρία με τους 46 νεκρούς είναι αποκαλυπτικές της τραγωδίας. Ο μεταβατικός πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Στέφαν Γιάνεφ και ο υπουργός Εσωτερικών Μπόικο Ράσκοφ έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος το πρωί της Τρίτης, ενώ τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι πρωθυπουργοί της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας ήταν επίσης καθ’ οδόν.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπόικο Ράσκοφ είπε ότι οι άνθρωποι απανθρακώθηκαν από την ένταση της φωτιάς. «Είναι τρομακτικές οι εικόνες. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», είπε ο Ράσκοφ στους δημοσιογράφους. «Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πόσοι είναι εκεί και ποιοι ήταν. Τα πτώματα έχουν καεί και πρέπει να αναγνωριστούν ένας προς ένας», πρόσθεσε.

Τροχαίο-σοκ στη Βουλγαρία: Η υπηκοότητα των θυμάτων

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ είπε ότι τα θύματα ήταν πιθανώς πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. «Δεν γνωρίζουμε αν όλα τα θύματα είναι από τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά το υποθέτουμε επειδή το λεωφορείο έχει πινακίδες κυκλοφορίας της χώρας μας», είπε στο Nova TV. Σε δήλωσή του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας του «ΜΙΑ», έκανε λόγο για «τραγωδία», για την οποία, όπως είπε, ενημερώθηκε προσωπικά από τον πρόεδρο της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ και τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Στέφαν Γιάνεφ.

Σοκάρει η περιγραφή θύματος για το πώς έγινε η τραγωδία στη Βουλγαρία

«Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με έναν από τους επιζώντες. Μου ανέφερε ότι κοιμόντουσαν στο λεωφορείο όταν ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη. Κατάφεραν να σπάσουν ένα από τα τζάμια και να σωθούν μερικοί άνθρωποι. Δυστυχώς οι άλλοι δεν μπόρεσαν να σωθούν. Είναι μια φοβερή τραγωδία διότι τα περισσότερα θύματα είναι νέοι: 12 παιδιά κάτω των 18 ετών και οι άλλοι 20-30 ετών. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι πολίτες της χώρας μας, αλλά υπάρχουν και από τη Σερβία», πρόσθεσε ο Ζάεφ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι δήλωσε ότι το λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες ανήκε σε τουριστικό γραφείο των Σκοπίων. Σε αυτό, όπως είπε, επέβαιναν κυρίως νεαρά ζευγάρια που εκμεταλλεύτηκαν το τριήμερο, καθώς χθες, Δευτέρα, ήταν αργία στη χώρα -Ημέρα Αλβανικού Αλφαβήτου- και πήγαν εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη.

#Bulgaria– 46 people dead after a passenger bus crashes and catches fire near Bosnek, Pernik

📸 pic.twitter.com/nrmpsXGJto — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) November 23, 2021

Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ο αρχηγός της αστυνομίας της Βουλγαρίας, Στάνεφ, είπε ότι οι δύο οδηγοί του λεωφορείου ήταν από τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ οι επιβάτες ήταν Αλβανοί. «Οι αρχικές πληροφορίες δείχνουν ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 52 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο οδηγοί υπήκοοι Βόρειας Μακεδονίας και 50 επιβάτες αλβανικής υπηκοότητας», είπε. Η Βουλγαρία έχει ιστορικό θανατηφόρων δυστυχημάτων με λεωφορεία. Δεκαεπτά Βούλγαροι τουρίστες έχασαν τη ζωή τους το 2018 όταν το λεωφορείο τους γλίστρησε σε βρεγμένο δρόμο και ανατράπηκε.

Συνολικά 628 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα το 2019 και 463 το 2020 στη χώρα των 6,9 εκατομμυρίων ανθρώπων, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Τα δυστυχήματα συχνά αποδίδονται σε κακές οδικές συνθήκες, στο γεγονός ότι κυκλοφορούν παλιά αυτοκίνητα και στην υπερβολική ταχύτητα.