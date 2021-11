Βουλγαρία – φωτιά σε λεωφορείο: Νεκροί 46 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 12 παιδιά

Τραγωδία με 46 νεκρούς σε αυτοκινητόδρομο της Βουλγαρίας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, όταν λεωφορείο με πινακίδες κυκλοφορίας της Βόρειας Μακεδονίας πήρε φωτιά. Ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν τουλάχιστον 12 παιδιά, μεταδίδει το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BGNES. Ο τόπος του δυστυχήματος έχει αποκλειστεί από την αστυνομία.Στο λεωφορείο βρίσκονταν 53 άνθρωποι μαζί με τον οδηγό, οι περισσότεροι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Επτά εγκαυματίες, που «μπόρεσαν να σωθούν» από το δυστύχημα, διακομίστηκαν εσπευσμένα και έχουν εισαχθεί στο τμήμα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου της Σόφιας, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους, δήλωσε ο Νικολάι Νικόλοφ, στέλεχος του βουλγαρικού υπουργείου Εσωτερικών, στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο BTV.

Breaking News: At least 45 people were killed in a bus crash and fire in western Bulgaria, officials said. Most victims were from North Macedonia. https://t.co/1srUv68qTC

— The New York Times (@nytimes) November 23, 2021