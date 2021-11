Βουλγαρία λεωφορείο – φωτιά: Κάηκαν ζωντανοί οι 46 επιβάτες, νέα στοιχεία στο “φως”

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των επιζώντων από το τρομακτικό δυστύχημα με το λεωφορείο στη Βουλγαρία που στέρησε τη ζωή σε τουλάχιστον 46 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ, ο υπουργός Εξωτερικών Μπουγιάρ Οσμάνι και ο υπουργός Υγείας της χώρας Βένκο Φίλιπτσε βρίσκονται στη Σόφια όπου επισκέφτηκαν τους επτά τραυματίες που νοσηλεύονται ενώ ενημερώνονται και για τα αίτια του δυστυχήματος.,. Ο Ζόραν Ζάεφ δήλωσε πως τα περισσότερα θύματα του δυστυχήματος είναι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, όμως υπάρχουν και πολίτες της Σερβίας. Ανάμεσα στους επιβάτες συγκαταλέγονται ένας Σέρβος και ένας Βέλγος.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, σε δήλωσή του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας του “ΜΙΑ”, έκανε λόγο για «τραγωδία», για την οποία, όπως είπε, ενημερώθηκε προσωπικά από τον Πρόεδρο της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ και τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Στέφαν Γιάνεφ.

Ο Ζάεφ είπε ότι μίλησε με έναν από τους επτά επιζήσαντες, ο οποίος του περιέγραψε πως οι επιβάτες κοιμούνταν και ξύπνησαν από τον θόρυβο μιας έκρηξης. Ο ίδιος είπε ότι όσοι κάθονταν στα πίσω καθίσματα του λεωφορείου κατάφεραν να σπάσουν ένα παράθυρο και να πηδήξουν έξω.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας Βένκο Φίλιπτσε, είναι μέλη της ίδιας οικογένειας και ανάμεσά τους υπάρχει και ένας 16χρονος. «Ανάμεσα στους νεκρούς οι 12 ήταν κάτω από 18 ετών», μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, η ηλικία των οποίων είναι αδιευκρίνιστη, και «οι υπόλοιποι ήταν μεταξύ 20 και 30 ετών». «Οι επιζήσαντες έχουν τραυματιστεί, έχουν χάσει οικείους τους, παιδιά», είπε η Μάγια Αργκουΐροβα, επικεφαλής της μονάδας εγκαυμάτων όπου μεταφέρθηκαν. «Ο οδηγός βρήκε ακαριαίο θάνατο κι επομένως δεν υπήρχε κάποιος για να ανοίξει τις πόρτες», όπως δήλωσε στην τηλεόραση ο επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας Στάνιμιρ Στάνεφ.

«Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με έναν από τους επιζώντες. Μου ανέφερε ότι κοιμόντουσαν στο λεωφορείο όταν ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη. Κατάφεραν να σπάσουν ένα από τα τζάμια και να σωθούν μερικοί άνθρωποι. Δυστυχώς οι άλλοι δεν μπόρεσαν να σωθούν. Είναι μια φοβερή τραγωδία διότι τα περισσότερα θύματα είναι νέοι: 12 παιδιά κάτω των 18 ετών και οι άλλοι 20-30 ετών. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι πολίτες της χώρας μας, αλλά υπάρχουν και από τη Σερβία», πρόσθεσε ο Ζάεφ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι δήλωσε ότι το λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες ανήκε σε τουριστικό γραφείο των Σκοπίων. Σε αυτό, όπως είπε, επέβαιναν κυρίως νεαρά ζευγάρια που εκμεταλλεύτηκαν το τριήμερο, καθώς χθες, Δευτέρα, ήταν αργία στη χώρα – Ημέρα Αλβανικού Αλφαβήτου- και πήγαν εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη.

Με τη σειρά του ο υπουργός Εσωτερικών Μπόικο Ράσκοφ είπε σε δημοσιογράφους πως δεν έχει δει στη ζωή του κάτι πιο φρικιαστικό. «Η εικόνα είναι φρικιαστική, οι άνθρωποι που ήταν στο λεωφορείο έγιναν κάρβουνο. Είναι αδύνατον να υπολογίσεις πόσοι ακριβώς είναι. Τέσσερα λεωφορεία ταξίδευαν μαζί και είναι πιθανό κάποιοι επιβάτες να άλλαξαν θέση στις στάσεις που έκαναν». Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων, με λήψη βιολογικού υλικού, ενώ μόνο δύο από τους επτά τραυματίες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Πιγκόροβ της Σόφιας -όπως έγινε γνωστό- είναι σε καλή κατάσταση και μπορούν να καταθέσουν στις Αρχές.

