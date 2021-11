Τουρκική λίρα σήμερα: Κραχ στην Τουρκία τρομάζει τον Ερντογάν

Η τουρκική λίρα, που συνεχίζει να υφίσταται τη μια πτώση ρεκόρ πίσω από την άλλη, κατέρρευσε για ακόμη μια φορά χθες Τρίτη. Η τουρκική λίρα έφθασε σε νέο ιστορικό χαμηλό, με την ισοτιμία του έναντι του αμερικανικού δολαρίου να υποχωρεί σχεδόν στο 13:1, βυθίζοντας λίγο ακόμη πιο βαθιά τη χώρα στην οικονομική κρίση που βιώνει. Χθες το μεσημέρι, η νέα τουρκική λίρα βρισκόταν στα τάρταρα, έχανε 15% και η ισοτιμία της έναντι του αμερικανικού δολαρίου ξεπέρασε για λίγο το επίπεδο 13,45:1. Έκλεισε με τη μεγαλύτερη πτώση από τη 10η Αυγούστου 2018.

Watch: Dozens of people take to the streets in #Turkey, calling on President Recep Tayyip #Erdogan’s government to resign, after the lira crashed by 15 percent against the US dollar.https://t.co/EiJG7wPNIN pic.twitter.com/mAOXJcixcF

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 23, 2021