Λολομπρίτζιτα – σύντροφος: Στα “μαχαίρια” με γιο και εγγονό για την περιουσία

Τον έγκριτο δικηγόρο, γνωστό για τις δικαστικές μάχες του κατά της ιταλικής Μαφίας, Αντόνιο Ιγκρόια, επιστράτευσε η σταρ του κινηματογράφου, Τζίνα Λολομπρίτζιτα. Η 94χρονη «Lollo» διατηρεί εδώ και αρκετά χρόνια μία ιδιαίτερη σχέση με τον 34χρονο Αντρέα Πιατσόλα, τον οποίο πρόσφατα έχρισε ως βοηθό και μάνατζέρ της. Μάλιστα ο ίδιος μετακόμισε στο σπίτι της μαζί με την σύντροφό του και την κόρη τους. Ωστόσο, ο μοναχογιός της θρυλικής ηθοποιού, Μίλκο Σκόφιτς και ο εγγονός της, Ντμίτρι, πιστεύουν ότι ο Πιατσόλα ροκανίζει την περιουσία της. Το 2013 και το 2018, ο Πιατσόλα – που ηλικιακά θα μπορούσε κάλλιστα να είναι εγγονός της- κατηγορήθηκε για απόπειρα πώλησης έργων τέχνης και διαφόρων αντικειμένων από το σπίτι της ηθοποιού σε δημοπρασία εν αγνοία της, αξίας περίπου 300.000 ευρώ.

Πριν από λίγους μήνες, όμως, τον Σεπτέμβριο συγκεκριμένα, ο Πιατσόλα βρέθηκε στο στόχαστρο της οικογένειάς της με την κατηγορία της παραπλάνησης ηλικιωμένου με στόχο να καταχραστεί τα χρήματά της. Ο γιος και ο εγγονός της διάσημης Ιταλίδας ηθοποιού ζήτησαν από το δικαστήριο την μετάβαση των δικαιωμάτων διαχείρισης της περιουσίας της, ωστόσο οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι η Τζίνα Λολομπρίτζιτα είναι ικανή να πάρει ανεξάρτητες αποφάσεις. Στη συνέχεια όμως όταν η υπόθεση έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο, οι δικαστές έκριναν ότι ήταν ανίκανη να διαχειριστεί τα χρήματά της.

Τότε η Ιταλίδα σταρ προσέλαβε έναν διάσημο Ιταλό δικηγόρο, που θεωρείται «κόκκινο πανί» για την ιταλική Μαφία, προκειμένου να ανακτήσει τον έλεγχο της περιουσίας της. Την Κυριακή, η Τζίνα Λολομπρίτζιτα δήλωσε με δάκρυα στα μάτια στην εκπομπή «Domenica In» του δικτύου RAI, ότι δεν τίθεται θέμα παραπλάνησης από πλευράς Πιατσόλα κι ότι έχει δικαίωμα να ζήσει αλλά και να πεθάνει «εν ειρήνη».

«Δεν έχω κάνει τίποτα κακό, ωστόσο η οικογένειά μου είναι έξαλλη εναντίον μου και δεν με αφήσει ήσυχη… Στην ηλικία μου θα έπρεπε να έχω λίγη ησυχία, αλλά δεν την έχω. Έχω το δικαίωμα να ζω και επίσης να πεθάνω εν ειρήνη». Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Daily Mail», η σχέση της Λολομπριτζίτα και του Πιατσόλα χρονολογείται τουλάχιστον μια δεκαετία. Αρχικά ο Πιατσόλα ήταν οδηγός της. Στη συνέχεια όμως προήχθη σε βοηθός και μάνατζέρ της ενώ έχει ήδη μετακομίσει στο σπίτι της Ιταλίδας ηθοποιού με την οικογένειά του.

Κανείς, ωστόσο, δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πόσο… κοντά έχει έρθει το ζευγάρι με τον Πιατσόλα να εμφανίζεται συχνά στις τελετές απονομής βραβείων κρατώντας το χέρι της Ιταλίδας σταρ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο 34χρονος μάνατζερ φέρεται να πούλησε 350 έργα τέχνης και αντίκες της Λολομπριτζίτα, αξίας περίπου 250.000 λιρών. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι του τα είχε δωρίσει.

Ο γιος της ηθοποιού απευθύνθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας για να μπλοκάρει τα περιουσιακά στοιχεία της μητέρας του έτσι ώστε να σταματήσει να του δίνει διάφορα δώρα. Στις αρχές Οκτωβρίου, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο γιος της είχε δίκιο που ισχυριζόταν ότι η μητέρα του ήταν «ευάλωτη». Η Ιταλίδα ηθοποιός επέλεξε τον Ιγκρόια βλέποντας πώς υπερασπίστηκε μία δικαστική υπόθεση που προβλήθηκε στο Netflix.

