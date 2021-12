Twitter – παραίτηση Τζακ Ντόρσεϊ: Αποχώρησε τελικά από την εταιρεία – Η ανακοίνωση

Την παραίτησή του υπέβαλε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Twitter Τζακ Ντόρσεϊ, επιβεβαιώνοντας ο ίδιος τις πληροφορίες των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης για αποχώρηση. Με ανάρτησή του στο Twitter ο μέχρι πρότινος CEO έστειλε το δικό του μήνυμα, ενώ όπως έγινε γνωστό θα τον αντικαταστήσει ο Παράγκ Αγκραβάλ, υπεύθυνος για τις ομάδες τεχνικής στρατηγικής του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Ο νέος CEO θα πρέπει να ανταποκριθεί στους «επιθετικούς» στόχους που θέτει η εταιρεία στον εαυτό της: Έχει θέση ως στόχο τα 315 εκατ. ενεργούς ημερήσιους χρήστες μέχρι το τέλος του 2023, καθώς και τουλάχιστον τον διπλασιασμό των εσόδων της εκείνη τη χρονιά.

Ο Ντόρσεϊ, επίσης διευθυντής της εταιρείας ψηφιακών πληρωμών Square, έγινε συνιδρυτής του μέσου κοινωνικής δικτύωσης το 2006, ενώ η είδηση εγκατάλειψης του τιμονιού της εταιρείας Twitter έρχεται μισό και πλέον χρόνο αφότου ο ιδρυτής της Elliott Management είχε προσπαθήσει να τον αντικαταστήσει το 2020. Ο Ντόρσεϊ είχε απολυθεί από το Τwitter το 2008, επέστρεψε όμως το 2015. Κατά καιρούς έχει επικριθεί από το προσωπικό της Twitter για τη δεύτερη εργασία που διατηρεί και κατά πόσο θεμιτό είναι αυτό.

not sure anyone has heard but,

I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

— jack⚡️ (@jack) November 29, 2021