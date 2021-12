Τζορτζ Καμπόσος – παγκόσμιο: Τι άκουγε λίγο πριν στεφθεί πρωταθλητής στην πυγμαχία

Υπό τους ήχους του Νότη Σφακιανάκη και της «Ευδοκίας» έδενε τα χέρια του ο Τζορτζ Καμπόσος, λίγο πριν στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στην πυγμαχία.

Teófimo López vs. George Kambosos Jr. was a true war, but the Australian came out on top in an incredible upset 🔥#LópezKambososJr | @autozone pic.twitter.com/Kka8UXXc8T

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021