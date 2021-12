Βρετανός υπουργός Υγείας – τρίτη δόση: Το viral βίντεο με δημοσιογράφο

Ξάφνιασε ευχάριστα ο Βρετανός υπουργός Υγείας, ο οποίος κατάφερε και πήρε δημοσιογράφο μαζί του για να τον πάει να κάνει άμεσα την ενισχυτική δόση του εμβολίου. Το περιστατικό έγινε ενώ ο ρεπόρτερ ετοιμαζόταν να πάρει συνέντευξη στον υπουργό. Το βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα από το δίκτυο Sky News και δείχνει τον Σατζίντ Τζαβίντ να στέκεται έξω από το εμβολιαστικό κέντρο του Νοσοκομείου Σεντ Τόμας, περιμένοντας να ξεκινήσει η συνέντευξή του με τον δημοσιογράφο Τζον Κρεγκ. Ο Βρετανός υπουργός υγείας πιάνει κουβέντα με τον έμπειρο δημοσιογράφο και τον ρωτάει εάν έχει κάνει την ενισχυτική δόση.

“Όχι είμαι 64, δεν την έχω κάνει ακόμα” απαντάει ο δημοσιογράφος, με τον Τζαβίντ να τον ρωτάει αμέσως “γιατί όχι”. Ο δημοσιογράφος εξηγεί ότι είχε κολλήσει κορονοϊό στις εκλογές του Χάρτπουλ, ενώ μετά τονίζει πως η δευτερη δόση του εμβολίου που είχε κάνει ήταν στις 14 Ιουνίου, “άρα σύμφωνα με τον κανόνα του εξαμήνου” μπορεί να το κάνει μέχρι τις 14 Δεκέμβρη. “Με βάση τους νέους κανόνες, μπορείς να το κάνεις και τώρα”, του λέει κατευθείαν ο Τζαβίντ και του προτείνει να περάσει από το εμβολιαστικό κέντρο που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή άμεσα. Ο ρεπόρτερ τον ρωτάει τι ώρες είναι ανοιχτά και ο Τζαβίντ του απαντάει “μέχρι τις 8”.

Αντί όμως να λήξει εκεί η συζήτηση, ο Βρετανός υπουργός Υγείας αρχίζει να τον προτρέπει να πάει επί τόπου να εμβολιαστεί.

Τζαβίντ: Ίσως στο κάνουν και τώρα αν θες.

Κρεγκ: Πρέπει να γυρίσω στη δουλειά.

Τζαβιντ: Απλά πήγαινε και κάντο. Υποσχέσου το. Πήγαινε να το κάνεις τώρα… Θα ενημερώσω εγώ το γραφείο

Τελικά τα καταφέρνει.

Τζαβίντ: Θα πας; Θες να έρθω μαζί σου;

Κρεγκ: Μπορώ να πάρω το μπουφάν μου;

Τζαβίντ: Θα σε συνοδέψω εγώ… Εμπρός, πάμε… Είσαι έτοιμος;

Κρεγκ: Έρχομαι Έρχομαι!

Και τελικά ο Βρετανός υπουργός Υγείας πηγαίνει μαζί με τον δημοσιογράφο στο εμβολιαστικό κέντρο και ο Κρεγκ κάνει το εμβόλιο…

Watch as Health Secretary @sajidjavid persuades Sky's chief political correspondent @joncraig to get his booster jab while the pair were preparing for an interview at St Thomas' Hospital vaccination centre.

Get live #COVID19 updates: https://t.co/wIvNhraJrm pic.twitter.com/V8I7KUfWOD

— Sky News (@SkyNews) November 29, 2021