GNTM αποχώρηση 29/11: Έφυγε το μεγάλο φαβορί – Κλάματα στο πλατό

Το GNTM 4 επέστρεψε με νέα επεισόδια αυτή την εβδομάδα, μετά την αποχώρηση της Μαρίας στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά και τη νοσηλεία της Κυβέλης, μετά από επέμβαση στην οποία χρειάστηκε να υποβληθεί. Στο επεισόδιο της Δευτέρας (29/11) τα μοντέλα κλήθηκαν να φωτογραφηθούν κάτω από το νερό. Πρόκειται για μία δοκιμασία η οποία έφερε τους παίκτες αντιμέτωπους με τους φόβους τους, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που βρέθηκαν σε.. επικίνδυνα νερά.

GNTM 4: Η καλύτερη φωτογραφία

Στο πλατό η κριτική ήταν σκληρή, με τους τέσσερις κριτές να δυσκολεύονται ιδιαίτερα για το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την ομόφωνη γνώμη των κριτών, Όλγα και Κυβέλη είχαν τις δύο καλύτερες λήψεις τις βραδιάς. «Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο concept. Είχατε με διαφορά τις καλύτερες λήψεις. Η Όλγα ήταν ο ορισμός του ”πάθους” και η Κυβέλη ο ορισμός της ”απόγνωσης”. Η καλύτερη φωτογραφία από τις δύο κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η εικόνα που θα κερδίσει είναι αυτή που έτυχε το πιο δύσκολο συναίσθημα. Και είναι της Κυβέλης» ανακοίνωσε η Ισμήνη Παπαβλασοπούλου.

Στον αντίποδα, τις χειρότερες λήψεις στην υποβρύχια δοκιμασία είχαν η Αγάπη κι ο Στυλιανός. Η Ισμήνη Παπαβλασοπούλου ρώτησε τους δύο παίκτες τι πήγε στραβά, με την Αγάπη να λέει ότι είχε το ντεζαβαντάζ του χρόνου, ενώ ο Στυλιανός της είπε ότι ξέρει ότι θα είναι αυτός που θα αποχωρήσει. Λίγο μετά η κριτής του GNTM ανακοίνωσε ότι από το παιχνίδι αποχωρεί ο Στυλιανός! Η Αγάπη χάρηκε που παρέμεινε στο σπίτι, αλλά ήταν συγκινημένη που έφυγε ο καλός της φίλος.

Στυλιανός: «Δεν κοιμήθηκα χθες… από την στεναχώρια»

Λίγο μετά την προβολή του επεισοδίου ο Στυλιανός Φλωρίδης έκανε και την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram και δεν έκρυψε τον έρωτά του για την Όλγα που καλά κρατάει ακόμα.

«Έφτασε η ώρα να αποχαιρετήσω και εγώ το σπίτι του GNTM με ανάμεικτα συναισθήματα.

Είχα την τύχη να γνωρίσω απίστευτα άτομα και χαρακτήρες, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, που θα τα θυμάμαι για μια ζωή!

Θέλω να ευχαριστήσω όσους με στήριξαν και πίστεψαν σε εμένα, ελπίζω να μην σας έχω απογοητεύσει. Ο τελικός στόχος παραμένει ο ίδιος.

Μπορεί να μην μου το έδωσαν να το πιώ, αλλά να θυμάστε πως ΠΙΝΩ ΜΟΝΟ ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΠΟΤΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

P.s.Όλγα μου, αγάπη μου σου παραδίδω την σκυτάλη. Συνέχισε να με κάνεις περήφανο!

Over and out,

With love

DJ Styl», ‘εγραψε ο Στυλιανός.