Στέφανος Τσιτσιπάς – Twitter: “Όλοι έχουν άποψη για πράγματα που δε γνωρίζουν”

Ένα μήνυμα με άγνωστους αποδέκτες ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter o Στέφανος Τσιτσιπάς. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας έγραψε: «Όλοι έχουν άποψη για πράγματα που δε γνωρίζουν». Υπενθυμίζεται πως ο παγκοσμίως γνωστός αστέρας του τένις αναρρώνει μετά τη χειρουργική επέμβαση που έκανε για να ξεπεράσει τον τραυματισμό του στον αγκώνα.

Πολλά γράφτηκαν τις προηγούμενες μέρες σχετικά με τον τραυματισμό του, για τον οποίο δεν ήθελε να μοιραστεί λεπτομέρειες, ακόμα και για τον εμβολιασμό, ένα ζήτημα που επίσης θέλησε να κρατήσει απόρρητο και δέχτηκε κριτική στο παρελθόν.

Everybody got an opinion about things they know nothing about.

