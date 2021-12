Μακελειό σε σχολείο – Μίσιγκαν: Αυτός ειναι ο 15χρονος που άνοιξε πυρ

Ο έφηβος που αιματοκύλησε το Λύκειο της Οξφόρδης στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ την Τρίτη σκοτώνοντας τέσσερις συμμαθητές του και τραυματίζοντας ακόμη οκτώ, ταυτοποιήθηκε ως ο 15χρονος Ίθαν Κράμπλι. Ο Κράμπλι ζει με τους γονείς σε ένα μικρό σπίτι στην Οξφόρδη, λιγότερο από δύο μίλια μακριά από το σημείο που άνοιξε πυρ σκοτώνοντας την 16χρονη Tate Myre, την 14χρονη Hana St Juliana και τη 17χρονη Madisyn Baldwin. Ένα τέταρτο αγόρι, ο 17χρονος Justin Shilling πέθανε στο νοσοκομείο το πρωί της Τετάρτης. Το κίνητρο του Κράμπλι για το μακελειό παραμένει ανεπιβεβαίωτο από την τοπική αστυνομία, αλλά οι μαθητές του σχολείου ανέφεραν ότι ο 15χρονος δεχόταν μπούλινγκ.

Τις ημέρες πριν από την επίθεση είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία στο Instagram για να καυχηθεί για το νέο πιστόλι μάρκας Sig Sauer 9 χιλιοστών του πατέρα του, προσποιούμενος ότι ήταν δικό του. “Μόλις πήρα τη νέα μου ομορφιά σήμερα. SIG Sauer 9mm. Κάντε όποιες ερωτήσεις, θα απαντήσω”, έγραψε σε μια ανάρτηση που έχει πλέον διαγραφεί. Οι περισσότερες φωτογραφίες του Κράμπλι που παραμένουν στο διαδίκτυο τραβήχτηκαν πριν από τουλάχιστον τρία χρόνια, όταν ήταν 12 ετών. Ο σερίφης της κομητείας του Όκλαντ, Μάικλ Μπουσάρντ, αποκάλυψε ότι ο Κράμπλι δεν μιλάει στους ανακριτές στη μονάδα ανηλίκων όπου κρατείται. Οι γονείς του, Τζέιμς και Τζένιφερ, προσέλαβαν δικηγόρο που τον συμβούλεψε να διεκδικήσει την 5η πέμπτη τροποποίηση του συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει προστασία από “αυτοενοχοποίηση – εξαναγκασμό να καταθέσει”.

