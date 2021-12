Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Μίσιγκαν: Τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες

Τρεις μαθητές σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν 15χρονος μαθητής άνοιξε πυρ την Τρίτη στο Λύκειο Όξφορντ της ομώνυμης κωμόπολης στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο δράστης συνελήφθη χωρίς να δώσει καμία εξήγηση για τα κίνητρα της πράξης του, όπως δήλωσε ο βοηθός σερίφη της κομητείας του Όκλαντ, Μάικλ Μακέιμπ. «Μπορώ να σας πω ότι πυροβόλησε πολλές φορές» ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης, διευκρινίζοντας ότι ο μαθητής χρησιμοποίησε ημιαυτόματο πιστόλι.

Τραγικό θάνατο από τα πυρά του βρήκαν τρεις μαθητές -δύο κορίτσια ηλικίας 14 και 17 ετών, καθώς και ένα αγόρι 16 ετών. Οκτώ τραυματίστηκαν, ο ένας εκ των οποίων εκπαιδευτικός, όπως μετέδωσε το δίκτυο CNNi. Δεν διατρέχει κατά πληροφορίες κίνδυνο η ζωή των ατόμων που τραυματίστηκαν.

