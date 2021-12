Κέιτ Μίντλετον – Μέγκαν Μαρκλ: Πώς αντέδρασε όταν άκουσε το όνομα της… συνυφάδας της

H Κate Middleton αντέδρασε με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο στο άκουσμα του ονόματος της Meghan Markle. Στην πρόσφατη επίσκεψη της δούκισσας του Cambridge στο Γυμνάσιο Nower Hill η Kate Middleton που τον Ιανουάριο θα γίνει 40 ετών, μίλησε με 12χρονους και 13χρονους μαθητές. Σε αυτή τη διάδραση Kate και μαθητών, υπήρξαν διάφορες ερωτήσεις που οδήγησαν σε μια απίθανη αντίδραση της Kate.

Η Middleton κάθισε κανονικά στο θρανίο και η δασκάλα των παιδιών, Louise Voden αποκάλυψε πως η Kate μίλησε με μεγάλη φυσικότητα στα παιδιά και τα έκανε να νιώσουν οικεία. Έλα όμως που η κάμερα εντόπισε ένα αρκετά αστείο στιγμιότυπο φανερώνοντας το τι έχει να αντιμετωπίσει καθημερινά η Kate!Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram ο λογαριασμός xxposhslosh89 ένας από τους μαθητές ήθελε να μιλήσει για την Meghan Markle και τον πρίγκιπα Harry ψελλίζοντας τα ονόματά τους. Αφού γούρλωσε τα μάτια, η Middleton είπε «Τι άλλο;»… Προφανώς η Kate δεν ήξερε πώς ακριβώς να χειριστεί με τρόπο το φάντασμα της συννυφάδας της που εμφανίστηκε μπροστά της.

Η πρώτη γνωριμία

Για τη Meghan πάντως, η Kate είχε πει την καλή της την κουβέντα από την πρώτη τους γνωριμία, όπως αποκάλυψε στο βιβλίο Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan o Christopher Andersen. O 72χρονος συγγραφέας αποκάλυψε πως όταν ο William είπε τη γνώμη του για τη Meghan στον αδερφό του Harry η ατάκα του ήταν η εξής: «Κοίτα, αυτό που μπορώ να σου πω είναι πως εγώ και η Kate θέλουμε πολύ να γνωρίζουμε αυτό το κορίτσι». Βέβαια την ημέρα εκείνη ο William ζήτησε από τον μικρό του αδερφό να μην βιαστεί να παντρευτεί και ο διάλογος ήταν εκρηκτικός.

-«Γιατί να βιαστείς», είπε ο William με τον Harry να απαντά:

-«Ποιος νομίζεις πως είσαι; Θα παντρευτώ τη Meghan και κανείς και τίποτα δεν θα μπει εμπόδιο στο δρόμο μου».