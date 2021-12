Αστυνομικός σκότωσε ανάπηρο: Μια ακόμη σοκαριστική υπόθεση στις ΗΠΑ

Ένας αστυνομικός στο Τούσον της Αριζόνας των ΗΠΑ σκότωσε με εννέα σφαίρες έναν 61χρονο άνδρα, ύποπτο για κλοπή από κατάστημα, ο οποίος κυκλοφορούσε με αναπηρικό αμαξίδιο, αρνήθηκε να σταματήσει και του είχε στρέψει την πλάτη. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Τούσον, που έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο της τραγωδίας, είπε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία απόλυσης του αστυνομικού Ράιαν Ρέμινγκτον.

Ο τελευταίος δεν ήταν σε υπηρεσία όταν πυροβόλησε τον άνδρα, το βράδυ της Δευτέρας, αλλά εργαζόταν ως φύλακας στο σουπερμάρκετ όπου φέρεται να έγινε η κλοπή. Ο αστυνομικός διευθυντής Κρις Μάγκνους δήλωσε «πολύ ταραγμένος» από τις πράξεις του υφισταμένου του. «Η χρήση φονικής βίας κατά τη διάρκεια αυτού του συμβάντος είναι ξεκάθαρη παράβαση των κανονισμών της υπηρεσίας μας», τόνισε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

TW Police Murder.

Tucson, AZ Police officer Ryan Remington shoots and murders a 61-year-old man in a motorized wheelchair from behind. Shoots him at point blank range.😓

This is yet again beyond the pale. How Do You Reform This?!

pic.twitter.com/EkV0mJO1IQ

— Qasim Rashid, Esq. (@QasimRashid) December 1, 2021